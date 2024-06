Rússia planeja enviar navios para Cuba e Venezuela, diz autoridade dos EUA

A Rússia está planejando realizar exercícios militares na região do Caribe neste verão, enviando navios de combate e aeronaves como forma de demonstrar força em meio à tensões com o Ocidente, disse na quarta-feira 5 uma autoridade do alto escalão do governo dos Estados Unidos ouvida pela agência de notícias Reuters.

Segundo o funcionário americano, a Marinha dos EUA está rastreando o movimento dos navios russos, que devem chegar ao Caribe nas próximas semanas e provavelmente farão paradas em Cuba e na Venezuela.

“Como parte dos Exercícios militares regulares da Rússia, prevemos que, neste verão, a Rússia realizará uma maior atividade naval e aérea perto dos Estados Unidos. Essas ações culminarão em um exercício naval russo global neste outono”, disse o funcionário.

O governo do presidente Joe Biden não considerou o treinamento ameaçador e o classificou como parte da atividade naval rotineira. “Não estamos preocupados com as implantações da Rússia, que não representam uma ameaça direta aos Estados Unidos”, acrescentou o funcionário norte-americano.

Não é a primeira vez que a Rússia envia navios ao Caribe. De 2013 a 2020, as embarcações russas navegaram até o hemisfério ocidental anualmente, mas agora o exercício militar acontece em meio à declarações do presidente russo Vladimir Putin de que Moscou pode tomar “medidas assimétricas” em outros lugares do mundo em resposta à decisão de Biden de permitir que a Ucrânia utilize armas fornecidas pelos EUA para atingir alvos dentro do território russo.