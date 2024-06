‘Pedaço de Mim’, primeira novela da Netflix, ganha data de estreia; veja

Juliana Paes revelou a data de estreia de Pedaço de Mim, a primeira novela produzida pela Netflix, nesta quarta-feira, 5, durante o Rio2C, evento voltado para a indústria audiovisual que acontece na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Segundo a protagonista da produção, o melodrama estreia em 5 de julho na plataforma. Durante o painel Só na Netflix, a empresa divulgou o primeiro trailer oficial da obra que segue a história de uma mulher que passa por uma superfecundação, quando dois bebês gêmeos são biologicamente filhos de dois pais diferentes — condição rara, mas que existe na vida real. “Quantos segredos cabem dentro de uma mãe”, provoca o vídeo. “A gente vai falar sobre machismo, misoginia, temas femininos, tem muita coisa pra gente debater, discutir, provocar”, adiantou Juliana.

Na trama, Liana (Juliana Paes) se separa do marido, Tomás (interpretado por Vladimir Brichta), após descobrir uma traição dele com uma amiga. Em uma noitada, a protagonista acaba ingerindo drogas dadas por Oscar (Erom Cordeiro), que a abusa sexualmente depois. Quando Liana descobre estar grávida, ela tenta descobrir quem é o pai, mas se depara com a informação chocante de que espera dois bebês, com DNAs de pais diferentes. O trailer promete drama em doses excessivas.

Confira o trailer:

Em agosto do ano passado, VEJA acompanhou com exclusividade os bastidores da fábrica de novelas da Netflix. A julgar pela gravação de uma das cenas, embora o ritmo dos acontecimentos pareça realmente mais intenso, o teor emocional (e de choro) permanece o mesmo dos melodramas. O cenário natural tem óbvio apelo de exportação, o que indica as oportunidades que se abrem para as tramas nacionais. Livres das amarras da TV, mocinhas e galãs poderão ser mais tridimensionais, como os heróis das séries.

