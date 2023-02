Flamengo bate Boavista e viaja para o Mundial com vitória

O Flamengo venceu o Boavista por 1 a 0 nesta quarta-feira, 1º, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O gol rubro-negro foi marcado por Pedro e garantiu três pontos antes da viagem para Marrocos, onde disputa o Mundial de Clubes.

Após uma derrota na final da Supercopa do Brasil, o time titular do Rubro-negro voltou a campo. Em um Maracanã com bom público, o líder do Carioca recebeu o lanterna. A partida, no entanto, não expressou com clareza a diferença entre os times. Assim, o primeiro tempo terminou com o placar sem gols – com direito a descontentamento dos torcedores na arquibancada.

Na etapa final, o jogo flamenguista demorou a encaixar. No entanto, um bonito passe de Gabriel Barbosa para Pedro, que se jogou e concluiu com o pé direito, fez o marcador ser movimentado, aos 25 do segundo tempo. Nos minutos finais, o resultado seguiu inalterado, garantindo a vitória rubro-negra.

O Flamengo viaja para o Marrocos, nesta quinta-feira, 2, com direito a despedida da torcida marcada para o Aeroporto Internacional do Galeão. No Mundial de Clubes, a estreia é na próxima terça-feira, 7, contra Wydad Casablanca ou Al Hilal.