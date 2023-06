Fla vence e Tricolor goleia; veja brasileiros na Libertadores e na Sula

Enquanto na Copa Libertadores, o Flamengo teve que suar muito para vencer o Racing-ARG, por 2 a 1 no Maracanã, o São Paulo, no Morumbi, atropelou o Deportivo Tolima-COL por 5 a 0, pela Copa Sul-Americana. As partidas, ocorridas na última quinta-feira (8) e validas pela quinta rodada da fase de grupo das competições, encaminharam as classificações dos dois times brasileiros para as oitavas de finais.

Com gols dos jovens atacantes Wesley e Victor Hugo, o time rubro-negro venceu a equipe argentina, líder do Grupo A, que descontou com gol de Matías Rojas, futuro jogador do Corinthians. Vice-líder com 8 pontos, dois a menos que o Racing-ARG, o Flamengo precisa de um empate na última rodada, contra o eliminado Aucas-EQU, para avançar. Se quiser vantagem de definir em casa no mata-mata, terá que vencer os equatorianos e torcer para o Ñublense-CHI, terceiro colocado e com chances remotas, ganhar do clube argentino.

Na última rodada da Libertadores, com partidas marcadas a partir do dia 28, Flamengo, o rival Fluminense e o Internacional serão os brasileiros lutando pela vaga. Palmeiras e Athletico-PR já estão garantidos. O Corinthians foi eliminado e vai disputar a Sul-Americana.

No segundo torneio do continente, somente os líderes dos grupos classificam-se imediatamente para as oitavas de final. Quem ficar na segunda posição, enfrenta um playoff com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Brigando para evitar este playoff, o São Paulo não deu chances ao Tolima. Com um futebol rápido e em noite inspirada de Caio Paulista, que marcou dois gols, o time do Morumbi encaminhou a vaga. Calleri, Luciano e David completaram o placar. Líder do Grupo D, com 13 pontos, o time vai receber, no próximo dia 27, os argentinos do Tigre (rival na polêmica final da competição em 2012), que possui 10 pontos. Um empate na última rodada garante o Tricolor na liderança e a vaga direta nas oitavas.

Entre os brasileiros na Sula, apenas o Fortaleza já conseguiu esse passaporte. Mesmo com a derrota para o Estudiantes de Mérida-VEN por 1 a 0, na última terça-feira (6), a equipe cearense lidera o Grupo H com 12 pontos e não pode ser alcançado pelo vice-líder, o Palestino-CHI, na última rodada. Pelo Grupo A, o Botafogo disputa a liderança com a LDU-EQU. Após o empate em 0 a 0 na última terça, as equipes estão com nove pontos, mas os cariocas lideram, devido aos gols marcados. Na rodada final, o Fogão pega o Deportivo Magallanes-CHI.

No Grupo C, Red Bull Bragantino e Estudiantes-ARG estão classificados e empatados com 11 pontos. O time brasileiro tem vantagem no saldo de gols. Na última rodada, o Braga busca a vaga direta nas oitavas contra o eliminado Tacuary-PAR. No Grupo E, o Santos jogará a última rodada já eliminado. Na terceira colocação, o Peixe não conseguirá alcançar o vice-líder, Audax Italiano. O líder, News Old Boys, já está nas oitavas. No F, a situação do América-MG não é simples, mas ainda há esperança. Também na terceira posição, o time mineiro venceu o Milionários-COL na última terça e vai para a última rodada com três pontos atrás dos próprios colombianos. No jogo decisivo, o Coelho precisa vencer bem o eliminado Peñarol-URU e torcer por uma derrota do rival direto para o líder Defensa Y Justicia-ARG, além de tirar dois gols de saldo.

E no disputado Grupo G, todo mundo tem chance, mas o Goiás leva vantagem, por ser líder com nove pontos, dois a mais que Universitario-PER e Santa Fé-COL. Depois de empatar em casa com o lanterna Gimnasia y Esgrima-ARG, que tem quatro pontos e ainda briga, os esmeraldinos jogam contra os colombianos na última rodada.