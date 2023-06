Final da Champions League 2023 é tira-teima entre Itália e Inglaterra

Neste sábado (10), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Atatürk, em Istambul, capital da Turquia, Internazionale e Manchester City duelam pela final da Champions League 2022/23. O confronto, que pode representar o primeiro título do City e o tetra para a Inter, também será um tira-teima entre dois dos países mais tradicionais do esporte. Até agora, foram quatro decisões entre clubes italianos e Ingleses, com duas vitórias para cada lado.

Pela “escola” inglesa, o Liverpool foi o protagonista nas quatro finais. Já os italianos tiveram duas vezes o Milan, além da Juventus e da Roma. A equipe da cidade eterna, por sinal, foi a primeira a enfrentar os Reds em uma decisão de Champions. O jogo ocorreu há 39 anos, na memorável temporada romana de 1984, até hoje a melhor campanha do time giallorosso no torneio. No entanto, mesmo com um meio-campo formado pelos brasileiros Falcão, Toninho Cerezo e o italiano Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, a equipe italiana foi superada, nos pênaltis, pelo Liverpool dos atacantes Kenny Dalglish e Ian Rush, após um empate em 1 a 1.

No ano seguinte, a equipe inglesa defendia o título e dessa vez encontrou a Juventus. O time de Turim era liderado pelo meia francês Michel Platini, que marcou o gol da vitória italiana. Mas a decisão ficou marcada pela morte de 39 torcedores, após a queda de um muro dentro do estádio, na Bélgica. O incidente ficou marcado como a “Tragédia de Heysel”.

Em 2005, após 20 anos, no mesmo estádio Atatürk, ingleses e italianos voltaram a se encontrar. Em uma das partidas mais eletrizantes da história, o Liverpool conseguiu empatar, após estar perdendo de 3 a 0 para o poderoso Milan de Maldini, Cafu, Seedorf, Crespo, Kaká e companhia. Nos pênaltis, os Reds levaram a melhor e a partida ficou conhecida como “O milagre de Istambul”.

A revanche veio dois anos depois. Em 2007, o Milan ainda contava com uma seleção, formada por Kaká, Pirlo, Nesta, Seedorf e Dida, entre outros. E dessa vez, não deu para o Liverpool. Apesar do jogo disputado, Inzaghi marcou duas vezes e o time rossonero venceu por 2 a 1 (gol do holandês Kuyt), em partida disputada em Atenas.

O tira-teima deste sábado terá transmissão do SBT, na TV aberta, TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).