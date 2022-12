Filho de Pelé, Edinho chega ao hospital para véspera de Natal com o pai

Treinador do Londrina, o filho do rei Pelé, Edinho, chegou no início da tarde deste sábado, 24, ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o tricampeão mundial de futebol está internado. Edinho, que já havia sido questionado sobre o motivo pelo qual não acompanhava in loco o tratamento do pai, que teve um avanço no câncer de cólon que trata desde o ano passado, se junta às irmãs Kely e Flávia e deve passar o Natal ao lado do ex-atleta. Neste sábado, Edinho publicou uma foto em que aparece segurando a mão do pai no leito do hospital. “Pai … a minha força é a sua”, escreveu.

Desde sexta-feira, 23, era esperado um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé, que está internado há quase um mês para reavaliação do tratamento quimioterápico, mas não há previsão de que a equipe médica que trata o ex-jogador de futebol se manifeste neste sábado sobre o quadro clínico do ex-camisa 10 da Seleção.

Filha de Pelé, Kely Nascimento anunciou em suas redes sociais a chegada de Edinho ao hospital. Em outra postagem, na sexta, ela já havia divulgado uma foto abraçada ao pai com a mensagem: “seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”.