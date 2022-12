Filha de Pelé cita ‘tristeza’ e ‘memórias divertidas’ em foto no hospital

Kely Nascimento, filha de Pelé, publicou nesta quarta-feira, 28, uma nova foto no Hospital Israelita Albert Einstein, onde o Rei do Futebol está internado desde o dia 29 de novembro, e escreveu sobre a união da família, citando momentos de “tristeza e desespero” intercalados por “memórias divertidas” durante o período em que estão ao lado do ex-jogador de futebol no hospital.

Pelé foi internado para reavaliação da terapia quimioterápica para o câncer de cólon, descoberto em setembro do ano passado, e tratamento de uma infecção respiratória.

No início deste mês, ele chegou a apresentar melhora progressiva em seu estado geral, com sinais vitais estáveis e consciente, mas, no último dia 21, um novo boletim do hospital informou a progressão do câncer e que Pelé necessitaria de mais “cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”.

O ex-jogador, de 82 anos, está internado em um quarto comum e passou o Natal com os filhos.

Veja abaixo a mensagem completa:

“Esses momentos são difíceis de explicar. Às vezes, muita tristeza e desespero, outros momentos, rimos e falamos de memórias divertidas.

E o que mais aprendemos com tudo isso é que temos que buscar um ao outro, e segurar bem pertinho. Só assim que tudo vale a pena.

Com todos juntos.“