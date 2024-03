Felipe Massa processa F1 e contesta resultado do campeonato de 2008

O ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa apresentou, na segunda-feira, 11, uma pedido no Supremo Tribunal de Justiça de Londres para reivindicar o título do Campeonato Mundial de Pilotos de 2008. O processo envolve a Federação Internacional do Automobilismo (FIA) e a Formula One Management (FOM), além do ex-presidente da categoria, Bernie Ecclestone.

Massa pede a anulação do GP de Singapura de 2008 e questiona o resultado do campeonato daquele ano. O Singapuragate, como o caso ficou conhecido, se refere à batida intencional de Nelson Piquet Jr em um muro. No caos que sucedeu a batida, Massa foi penalizado e ficou em 13º lugar, sem pontuar. O companheiro de Piquet Jr na Renault, Fernando Alonso, foi beneficiado. No fim da temporada, o inglês Lewis Hamilton ficou em primeiro, um ponto na frente do brasileiro. Massa afirma que se o caso tivesse sido revisto na época ele teria sido campeão.

Na época, a contestação só poderia ser feita após a premiação oficial. Portanto, o caso só veio à tona no campeonato seguinte, em 2009.

“Sempre disse que iria brigar até o final. Como a FIA e a FOM decidiram não fazer nada, buscaremos a correção desta injustiça histórica nos tribunais. O assunto agora está com os advogados e eles estão plenamente autorizados a fazer o que for necessário para que a justiça no esporte seja feita“, afirmou Massa, por meio de um comunicado divulgado à imprensa.

O valor exato das indenizações ainda é incerto. Nas duas ações, Massa pede o valor que receberia da Ferrari pelo título, algo em torno de 2 milhões de euros, pouco mais de R$ 10 milhões, além de valores estimados de patrocínios, que receberia se tivesse ficado em primeiro lugar, além da diferença de salário que receberia como campeão. O valor total, segundo as estimativas, é de ao menos 64 milhões de libras, ou R$ milhões.