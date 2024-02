Lewis Hamilton oficializa mudança de equipe para a Ferrari em 2025

A organização da Fórmula 1 confirmou que Lewis Hamilton deixará a Mercedes e fará parte da equipe da Ferrari a partir da temporada 2025. Ele será parceiro de Charles LeClerc. Carlos Sainz deixará a Ferrari, mas ainda não divulgou qual será sua equipe no futuro. Na tarde de quinta, 1º, o nome de Hamilton apareceu entre os mais buscados no Brasil na ferramenta Google Trends, com mais de 50 mil pesquisas.

Desde o início da manhã desta quinta-feira, 1º de fevereiro, rumores começaram a circular sobre a mudança de equipe, mas a confirmação só foi feita à tarde, em uma coletiva de imprensa. No anúncio oficial, a Ferrari afirma que o contrato é válido por alguns anos, embora a duração total ainda não tenha sido feita.

Hamilton faz parte da Mercedes desde 2013, e com foi a equipe alemã que ele conquistou seis dos sete títulos da carreira – o primeiro foi com a McLaren, em 2008. “Foram 11 anos incríveis com esta equipe [Mercedes] e estou muito orgulhoso do que conquistamos juntos”, disse Hamilton. “A Mercedes faz parte da minha vida desde os 13 anos. É um lugar onde cresci, por isso tomar a decisão de sair foi uma das decisões mais difíceis que já tive de tomar.

A notícia pegou o chefão da Mercedes, Toto Wolff, de surpresa. Afinal, Hamilton havia assinado uma extensão de contrato válido por dois anos em agosto de 2023. “Nossa relação com Hamilton se tornou uma das histórias de maior sucesso no esporte, e podemos olhar para trás com orgulho, sabendo que Lewis sempre será parte importante da história da Mercedes”, afirmou o CEO. “Mas sempre soubemos que nossa parceria chegaria ao final de forma natural, e esse dia chegou.”

A vontade da Ferrari de ter Hamilton como piloto é antiga – ao menos desde 2019 conversas foram feitas para tentar levá-lo ao time. O próprio Hamilton já disse que especulava como seria sua carreira “em vermelho“. Agora, com a confirmação, ele vai tentar conquistar o oitavo campeonato com os italianos.

Seu parceiro, o monegasco Charles LeClerc, assinou um contrato de extensão com a Ferrari e deve continuar com os italianos ao menos até 2026. ““Acho que qualquer pessoa no grid adoraria ter Lewis como companheiro de equipe, pois todos aprenderão muito com ele”, disse ele. Mas revelou que também estava contente ao lado de Sainz. “Estou feliz onde estou e também tenho um ótimo relacionamento com Carlos.”