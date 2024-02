O que esperar da nova Ferrari antes de Lewis Hamilton

A Ferrari apresentou nesta terça-feira, 13, o carro que usará na temporada deste ano da Fórmula 1. O SF-24 mantém a tradicional cor vermelha como dominante, mas traz detalhes em amarelo e branco. Os pilotos Carlos Sainz e Charles Leclerc farão testes na pista de Fiorano, sede da equipe, para ter uma ideia de como a máquina se comportará na pista e, de quebra, produzir imagens para as equipes de marketing e mídia.

Na temporada do ano passado, Leclerc e Sainz terminaram em quinto e sétimo lugares, respectivamente, na competição de pilotos. Já a Ferrari terminou em terceiro na disputa entre os construtores. Este ano, a ideia parece ser manter o conceito de anos anteriores. O SF-24 é o terceiro carro da nova geração de efeito solo da Fórmula 1. De acordo com a equipe, o grupo de design, liderado por Enrico Cardile, projetou uma máquina fácil de conduzir e que reage de forma previsível aos pilotos.

Leclerc disse que ficou impressionado com o novo design, mas está mais ansioso para ver como o carro se comporta mesmo nas pistas — em comparação com os testes de simuladores. “O SF-24 deveria ser menos sensível e mais fácil de dirigir e para nós, motoristas, é disso que você precisa para ter um bom desempenho”, disse o piloto. “Espero que o carro seja um avanço em diversas áreas e pela impressão que tive no simulador acho que estamos onde queremos estar.”

Já Sainz disse esperar que as indicações dadas aos engenheiros de Maranello tenham ajudado a obter um carro mais consistente e menos instável. “Nós, pilotos, fizemos o nosso melhor para dar um feedback preciso aos engenheiros e tenho certeza que a força de trabalho em Maranello terá ouvido as nossas necessidades”, falou o piloto espanhol. “Queremos dar aos fãs algo para comemorar, já que eles nos apoiaram muito no ano passado, mesmo quando as coisas não estavam indo do nosso jeito.”

Quando vem Lewis Hamilton?

Um carro com apenas alguns ajustes visa a manter a Ferrari no pelotão da frente da Fórmula 1. Lewis Hamilton, que este ano ainda corre pela Mercedes, só chega na temporada do próximo ano. Uma mudança radical é pouco provável, já que as mudanças de regulamento para aunmentar a competitividade só entrarão em vigor em 2026. “Este ano, temos de começar onde paramos no final da temporada passada, quando fomos consistentemente líderes, com vistas a melhorar constantemente em todas as áreas”, disse Fred Vasseur, chefe de equipe.