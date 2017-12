Federer vence 1º jogo da temporada e ajuda Suíça a bater Japão

Roger Federer começou bem a temporada 2018 do tênis. Neste sábado, o número 2 do mundo entrou em quadra pela Copa Hopman para enfrentar o japonês Yuchi Sugita, o 40º colocado no ranking da ATP, e não teve muitos problemas para superá-lo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Realizada em Perth, na Austrália, a Copa Hopman é um torneio de equipes mistas. Por isso, Federer voltou à quadra neste sábado ao lado de sua parceira no time da Suíça, Belinda Bencic. Juntos, eles passaram por Sugita e a japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 1, com parciais de 2/4, 4/1 e 4/3 (5/1).

A partida teve seus sets disputados em menos games porque a série já estava definida após triunfo da Suíça — antes, Bencic (74ª colocada no ranking da WTA) havia derrotado Osaka (68ª) por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Assim, os suíços triunfaram por 3 a 0 sobre os japoneses pela primeira rodada do Grupo B.

A Copa Hopman é a única competição que Federer disputará antes de defender o seu título do Aberto da Austrália, que começará em 15 de janeiro. Sua próxima partida no torneio acontece na terça-feira, quando a equipe da Suíça enfrentará a Rússia, representada por Anastasia Pavlyuchenkova e Karen Khachanov.

Neste sábado, também pela primeira rodada do Grupo B, os russos perderam por 2 a 1 para os Estados Unidos, que venceram os dois jogos de simples. CoCo Vandeweghe, décima colocada no ranking da WTA, passou por Pavlyuchenkova, a número 15 do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Depois, Jack Sock, o número 8 do mundo, venceu o russo Karen Khachanov (45º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/3. Os russos se deram melhor no duelo de duplas mistas, por 3/4 (5/7), 4/1 e 4/2.

O domingo terá apenas um confronto pela Copa Hopman. No grupo A, a anfitriã Austrália, com Daria Gavrilova e Thanasi Kokkinakis, enfrenta o Canadá de Eugenie Bouchard e Vasek Pospisil.