Federer e Nadal jogarão juntos em torneio de exibição

Nesta quarta-feira ocorreu o anúncio oficial da Laver Cup, torneio de exibição que reunirá importantes nomes do circuito mundial do tênis. Os atletas serão divididos em dois times, os europeus contra o resto do mundo – e por serem do mesmo continente, o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, uma das maiores rivalidades da história do tênis, jogarão juntos nas duplas.

O anúncio foi feito em Nova York por cinco representantes de peso do tênis mundial. Além de Federer e Nadal, ainda estiveram presentes o sueco Bjorn Borg, que será técnico dos europeus, e o americano John McEnroe, que comandará a outra equipe.

A Laver Cup será sediada em Praga, na República Tcheca, entre os dias 24 e 27 de setembro de 2017. Os jogadores se enfrentarão em jogos de simples e duplas. O nome da competição é uma homenagem ao australiano Rod Laver, considerado um ícone da modalidade, e que também estava presente em Nova York durante o anúncio.

