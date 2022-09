Federer anuncia aposentadoria aos 41 anos: ‘Uma incrível aventura’

O suíço Roger Federer, uma das maiores lendas da história do esporte, anunciou nesta quinta-feira, 15, a data de sua aposentadoria do tênis profissional. Aos 41 anos, atormentado por lesões e cirurgias nos últimos três anos, ele decidiu se despedir na Laver Cup, torneio que será disputado na próxima semana, em Londres, na Inglaterra, cidade onde conquistou oito vezes o seu torneio preferido, Wimbledon.

Dono de 20 taças de Grand Slam (seis Abertos da Austrália, um Roland Garros, oito Wimbledons e cinco US Opens), o atleta nascido na Basileia é considerado por muitos o maior tenista de todos os tempos não apenas por seus 103 títulos de torneios da ATP ou pelas 310 semanas que permaneceu como número 1 do mundo, mas também por sua elegância em quadra.

Em seu anúncio de despedida, Federer agradeceu os fãs e familiares pelo apoio durante 24 anos de “uma incrível aventura” no circuito e também a seus competidores. “Nos empurramos para cima uns aos outros e levamos o tênis a outro nível”, escreveu, em provável referência ao espanhol Rafael Nadal e ao sérvio Novak Djokovic, seus grandes rivais e bons amigos.

To my tennis family and beyond, With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

Federer passou por três operações no joelho recentes e não atuava desde sua derrota nas quartas de final de Wimbledon do ano passado, contra o polonês Hubert Hurkacz. “Como muitos de vocês sabem, os últimos três anos me apresentaram desafios em forma de lesões e cirurgias”, discursou. “Trabalhei duro para voltar à plena forma competitiva. Mas também conheço as capacidades e os limites do meu corpo, e sua mensagem para mim ultimamente tem sido clara. Tenho 41 anos.”

Continua após a publicidade

“Joguei mais de 1.500 partidas em 24 anos. O tênis me tratou com mais generosidade do que jamais sonhei, e agora devo reconhecer quando é hora de encerrar minha carreira competitiva. A Laver Cup na próxima semana em Londres será minha final Eu jogarei mais tênis no futuro, é claro, mas não em Grand Slams ou no circuito.”

Recentemente, Federer havia anunciado o plano de disputar a Laver Cup nas duplas, ao lado do eterno antagonista Rafael Nadal, algo que não foi confirmado em sua carta desta quinta-feira. Recentemente, o mundo do tênis lamentou a aposentadoria de outra lenda, a americana Serena Williams, aos 40 anos.

O espanhol Carlos Alcaraz, que no último fim de semana se tornou o mais jovem número 1 do mundo ao vencer o US Open aos 19 anos, foi um dos primeiros a se manifestar sobre a aposentadoria do ídolo, com um emoji de coração partido.

Roger… 💔 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 15, 2022