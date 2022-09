Alcaraz vence US Open e se torna número 1 mais jovem da história do tênis

O tênis masculino tem um novo número 1. Em jogo que valia a liderança do ranking da ATP para ambos, o espanhol Carlos Alcaraz, de apenas 19 anos, superou o norueguês Casper Ruud, de 23, por 3 sets a 1 (6/4, 2/6, 7/6 (1) e 6/3), e conquistou o título do US Open, em Nova York, no último domingo, 11.

Este foi o primeiro título de Grand Slam, como são conhecidos os quatro principais torneios do tênis, de Alcaraz, que, de quebra, obteve um recorde impressionante: aos 19 anos e 4 meses, tornou-se o número 1 mais mais jovem de todos os tempos, superando o australiano Lleyton Hewitt que chegou ao topo com 20 anos e 9 meses, em novembro de 2001.

“Isso é algo que sonhei desde criança, ser número 1 do mundo e campeão de um Grand Slam”, discursou Alcaraz diante da euforia dos espanhóis que invadiram a quadra Arthur Ashe. “Tenho apenas 19 anos e todas as decisões que tomo são em conjunto com meus pais e minha equipe. Isso é algo realmente especial” disse, ainda tímido, o novo campeão.

Alcaraz, apontado como a nova sensação do tênis e sucessor natural do compatriota Rafael Nadal, superou não apenas um inspirado Ruud, mas também o cansaço. Ele havia chegado à decisão após três vitórias seguidas em cinco sets. Neste domingo, ele ainda salvou dois set points do norueguês no terceiro set e conseguiu vencer a partida em quatro sets.

Ruud, por sua vez, parabenizou o campeão e se disse satisfeito em terminar o torneio pulando de sétimo para segundo do mundo. “Estou desapontado, claro, mas o número 2 não é tão ruim assim. Vou seguir perseguindo meu primeiro título de Grand Slam e o topo do ranking.”

Alcaraz iniciou 2022 como 32º do ranking mundial, mas com cinco títulos conquistados (antes havia vencido Masters em Rio de Janeiro, Miami, Barcelona, Madri) e mais dois vices (Hamburgo e Umag), escalou a lista da ATP até o topo. Nos últimos 15 anos, o topo ficou dividido entre o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic e atualmente estava ocupado pelo russo Daniil Medvedev.