Real Madrid reabre estádio com gramado retrátil; Veja vídeo

Sem uma grande festa à altura da obra, neste sábado (02), o Real Madrid estreou o estádio Santiago Barnabéu, após uma reforma de quatro anos que custou cerca de 400 milhões de euros (o equivalente a uma média de 2,1 bilhões de reais). Às 11 horas deste sábado, o clube recebeu o Getafe, para uma partida da 4ª rodada de La Liga, que acabou em 2×1 para a casa. Apesar do importante resultado, o grande evento do dia foi a abertura dos portões, pois a expectativa era grande. O estádio aumentou a capacidade de público de 81 mil para 84.744 torcedores, devido a ampliação do lado oeste do prédio. E com as estruturas metálicas que foram adicionadas à fachada, ficou parecendo uma grande nave espacial. De fora, já impressionava o público. O Real Madrid comemorou o retrofit nas redes sociais, com um vídeo que mostra detalhes do prédio.

A grande novidade desta nova fase é o sistema retrátil do teto gigante –exibido em vídeo em todas as redes sociais neste sábado – e do gramado. Em um sistema semelhante ao de uma persiana, que abre e fecha, a grama vai automaticamente para o subsolo do estádio em fileiras. Lá, recebe luz artificial e irrigação, para que continue impecável. O sistema possibilita que o estádio receba grandes eventos, como shows, sem qualquer prejuízo ao campo. Trata-se de uma solução inédita, desenvolvida pelos engenheiros especialmente para o clube. Geralmente estádios desse porte levam o gramado para um outro terreno, reservado apenas para essa finalidade, mas o Real Madrid está em uma das regiões mais caras da cidade, o centro financeiro. Além de mais econômica, a ideia também é mais prática.

O clube pretende fazer uma grande festa de inauguração até o fim do ano. O Santiago de Bernabéu ainda está inacabado. Na cobertura, haverá um hotel de luxo com terraço panorâmico.

