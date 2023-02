Esporte Clube Vitória fecha patrocínio com site adulto de acompanhantes

O Esporte Clube Vitória anunciou nesta sexta-feira (10) uma parceria com o Fatal Model, o maior site de acompanhantes do Brasil. Em suas redes, o clube informou que se trata do maior contrato de patrocínio de mangas da história do time. O apoio se estenderá por toda temporada de 2023. No anúncio, o clube informou que a parceria permitirá transmitir a mensagem importante de que “a profissão de acompanhante merece respeito, segurança e dignidade”.

A parceria foi informada através de um vídeo, que trouxe a porta-voz do site, Nina Sag, acompanhante e apresentadora do podcast “Acompanhadas”. O contato envolve a logo do Fatal Model nas mangas dos uniformes de jogo e treino do rubro-negro nordestino. Além disso, prevê a presença da marca nos backdrops de entrevistas, em placas do Centro de Treinamento, ingressos e em canais de comunicação do clube.

O Fatal Model agora é o maior patrocinador de mangas da história do Esporte Clube Vitória! No dia 10 de fevereiro a porta-voz do site, Nina Sag, se fez presente no Barradão para dar início a essa parceria inédita! pic.twitter.com/mka63P9kaS — EC Vitória (@ECVitoria) February 10, 2023

Com aproximadamente 21 milhões de usuários e 504 milhões de visitas mensais, o Fatal Model é o maior site de acompanhantes do país. Criado em 2016, investe em iniciativas para diminuir o preconceito contra a profissão. De acordo com estimativa feita pelo portal, o mercado de acompanhantes no Brasil tem 1,5 milhão de trabalhadores.

