Equador vence o Catar com dois de Valencia e gol anulado por VAR

DOHA – A Copa do Mundo começou de maneira histórica. Neste domingo, 20, no estádio Al Bayt, o Equador superou o Catar por 2 a 0, com dois gols de Enner Valencia, e abriu vantagem no Grupo A da competição. O resultado ainda confirmou um feito histórico: pela primeira vez o anfitrião foi derrotado logo na estreia do torneio.

Os primeiros minutos do Mundial foram de muita intensidade e domínio equatoriano. Logo no primeiro ataque, aos dois, Valencia aproveitou a saída estabanada do goleiro Al-Sheeb e balançou as redes.

A festa inicial deu lugar a tensão para a checagem do gol pelo VAR – pela primeira vez usado em Copas para impedimento. O gol acabou anulado após confirmação de irregularidade pelo árbitro assistente de vídeo.

Foram precisos mais dez minutos de bola rolando, com o mesmo domínio em campo, para que o Equador anotasse o primeiro gol do evento. De novo ele, Enner Valencia.

Em pênalti sofrido pelo próprio atacante contra o goleiro do Catar, ele cobrou com tranquilidade, só deslocando o rival: 1 a 0.

A diferença técnica ficou evidente dentro das quatro linhas. Inspirado, Enner Valencia voltou a aparecer e marcou o seu segundo tento válido na competição, de cabeça, aproveitando cruzamento de Torres. O gol, novamente checado, desta vez foi confirmado.

A grande chance dos cataris ocorreu no último minuto da primeira etapa, com Almoez Ali. Após receber lançamento, perdeu incrível chance de frente para o goleiro Galíndez.

No segundo tempo, as equipes diminuíram o ritmo. O Equador ainda tentou chegar com Romario Ibarra, que forçou boa defesa de Al-Sheeb aos nove minutos, enquanto o Catar respondeu com boa chance desperdiçada por Pedro Miguel.

Aos 29, o Akram Afif dominou na entrada da área, mas desperdiçou a oportunidade praticamente isolando a bola por cima do gol equatoriano.

O Equador volta a campo na próxima sexta-feira, 25, às 13h (de Brasília), contra a Holanda. O Catar, por sua vez, enfrenta o Senegal também na sexta, às 10h (de Brasília).