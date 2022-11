Galeria: as melhores fotos da cerimônia de abertura da Copa do Catar

A Copa do Mundo de 2022 está, oficialmente, aberta. Com projeções, show pirotécnico e até a participação do ator americano Morgan Freeman, o país anfitrião abriu no início da tarde deste sábado, 20, no estádio Al Bayt, a competição que terá como partida inaugural o confronto entre Catar e Equador.

A cerimônia também contou com discursos do Emir do Catar, Tamim bin Hamad, do presidente da Fifa, Gianni Infantino, além da aparição do ex-zagueiro francês Marcel Desailly, campeão da Copa de 1998, e do mascote oficial do evento: Laeeb. Freeman tratou sobre inclusão e diversidade ao lado do influencer catari Granim Al Muftah, que tem síndrome de regressão caudal – má formação rara que provoca anomalias nas extremidades inferiores do corpo.

Confira as imagens da cerimônia:

