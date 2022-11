Moisés Caicedo: a joia do Equador na Copa que já foi algoz do Flamengo

O jogo inaugural da Copa do Mundo, entre Catar e Equador, às 13h (de Brasília), no estádio Al Bayat, será também o maior teste da curta carreira de Moisés Caicedo. Aos 21 anos, o meio-campista equatoriano é destaque do surpreendente Brighton na Premier League, considerada a maior liga nacional do mundo, e desperta olhares atentos em sua estreia em mundiais.

Natural de Santo Domingo, no noroeste do Equador, a promessa não demorou a ter sua vida ligada ao futebol. Após se destacar nas ruas da cidade em que nasceu, aos 13 anos, um de seus dez irmãos o levou para fazer testes no Independiente Del Valle, onde foi aprovado e iniciou a sua formação.

Frequentemente elogiado pela qualidade técnica, Caicedo passou a estampar manchetes equatorianas desde as categorias de base, muito pela eficiência em passes e o posicionamento dentro de campo. Por isso, não demorou a estrear profissionalmente.

Em setembro de 2019, quando ainda tinha 17 anos, jogou pelo Del Valle pela primeira vez. Mesmo depois de estrear na equipe principal, o meio-campista ainda chegou a vencer a Libertadores sub-20 de 2020. A campanha contou com um jogo contra o Flamengo nas semifinais, em que Caicedo balançou as redes e contribuiu para a eliminação do time brasileiro.

Já totalmente profissionalizado e se destacando pelo atual campeão da Copa Sul-Americana, a jovem promessa voltou a “castigar” rival brasileiro, desta vez em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores de 2020.

O time superou goleou o rubro-negro carioca por 5 a 0. Na ocasião, Caicedo marcou um gol e deu uma assistência.

Com o brilho em solo equatoriano, passou a receber chances na seleção principal. Pouco tempo depois, no início de 2021, o Brighton, da Inglaterra, pagou 5 milhões de euros e contratou a joia.

O garoto foi emprestado para o pequeno Beerschot, da Bélgica, sem ao menos jogar com o time principal, mas retornou à equipe britânica no começo deste ano, para a reta final da última Premier League, quando se firmou de vez.

Nesta temporada, Caicedo é “figurinha carimbada” em jogos do Brighton. De acordo com dados do Sofascore, o equatoriano é o segundo meio-campista da equipe com mais passes certos por jogo (47,7 por jogo) e quem mais acerta bolas longas na posição (2,5 por jogo). São 25 jogos e dois gols com a camisa da seleção.

No Grupo A, a seleção sul-americana ainda terá Holanda e Senegal como adversários em busca de classificação. Caicedo, sem dúvida, é a chave para o sucesso.