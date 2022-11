Seleção brasileira desembarca no Catar com time da estreia indefinido

A seleção brasileira desembarcou no Catar no final da tarde deste sábado, 19, e aumentou a expectativa para o início da Copa do Mundo. A delegação foi a última entre os 32 países classificados a chegar ao Catar, por volta das 23h (horário local). Os atletas darão sequência às atividades de preparação para a estreia já no domingo, 20.

“Nós trabalhamos aspectos importantes. Simulamos uma carga de trabalho que será importante, tal como se fosse em jogo, na sexta-feira. Agora são as partes de jogo, definição de equipe, estratégia, bola parada. O time vai ser decidido aqui. Preparação de todos e a definição da equipe serão aqui”, disse Tite, em entrevista à TV Globo.

Grupos de torcedores brasileiros se reuniram no entorno do hotel para receber os jogadores e acompanhar a chegada com festa.

A delegação ficará concentrada no Westin Doha Hotel & Spa, mas o Estádio Grand Hamad que será a casa da seleção brasileira. O técnico Tite comanda o primeiro treino em solo árabe já neste domingo, com sequência às atividades na segunda, terça e quarta-feira. Alguns treinos deverão ser fechados para a imprensa.

A estreia acontece na quinta-feira, às 16h (de Brasília), diante da Sérvia.

O Brasil está no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. Após a estreia, a equipe do técnico Tite encara a Suíça no dia 28, no estádio 974, e encerra a sua participação na primeira fase contra os camaroneses, no dia 2 de dezembro, no estádio Lusail.