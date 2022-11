Enzo Fernández: o pupilo de Scaloni na Argentina que já anulou até Neymar

O técnico Lionel Scaloni não titubeou para logo interromper a pergunta de um dos repórteres presentes na última entrevista coletiva antes da estreia da Argentina na Copa do Mundo do Catar contra a Arábia Saudita nesta terça-feira, 22, às 7h (de Brasília), no estádio de Lusail.

“É Enzo Fernández. O Enzo Pérez está no River agora”, disse Scaloni, sorridente, na tentativa de desembaralhar uma confusão feita durante o questionamento, que trocava Fernández, atual volante do Benfica, com o experiente jogador de 36 anos da mesma posição do clube argentino – e que, coincidentemente, também atuou no mesmo clube em Portugal e pela alviceleste em um Mundial.

🤪¡SE LE MEZCLARON LOS ENZOS! 😂#TyCSportsMundial Un periodista quiso preguntarle a Scaloni por Enzo Fernández, pero trajo a otro jugador a la escena. pic.twitter.com/fqESSV9bxs — TyC Sports (@TyCSports) November 21, 2022

O motivo é simples: o meio-campista convocado por ele tem lhe causado “dores de cabeça” na definição dos 11 titulares e é candidato a ganhar espaço na Copa. “[Enzo Fernández] tem se adaptado muito bem e dado algumas dores de cabeça na escolha do onze”, admitiu Scaloni.

“Por sorte, os 26 podem ir todos para o banco, contrariamente ao que sucedia na Copa América, e podem jogar e ser utilizados para variar o esquema. O Enzo é um jogador que, além de tudo o que se viu no Benfica, já tinha estado connosco no ano passado. Tem imenso potencial e é uma solução bastante interessante. Estamos muito contentes com ele”, completou.

Recentemente, o volante de 21 anos ganhou manchetes na Europa por atuações decisivas nos dois empates entre Paris Saint-Germain e Benfica, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Ele foi um dos responsáveis por anular Neymar – e o tirar o brasileiro do sério.

Ao todo, em 168 minutos contra o PSG, Fernández somou seis desarmes e cinco interceptações, sendo um grande empecilho para os ataques rival. O argentino também abusou de faltas, especialmente em Neymar, totalizando um cartão amarelo em cada jogo.

O meio-campista ainda terminou a partida sorrindo e abraçando Neymar. O brasileiro, que não conseguiu brilhar, manteve a conversa, apesar de não ter demonstrado “simpatia” em troca. Segundo leitura labial feita pelo diário argentino Olé, Enzo parecia dizer a Neymar “não te chamei de pelotudo“, sem conseguir convencer o camisa 10.

null CLIMA ESQUENTOU NO FIM DE JOGO! 🇧🇷⚔️🇦🇷 Neymar e o meia Enzo Fernández discutiram depois do apito final! #CasaDaChampions pic.twitter.com/QnJMThIEf3 — orlandosds (@orlando54089269) October 12, 2022

Enzo soma apenas três partidas pela seleção da Argentina e chega à Copa sem nunca ter sido titular, mas disposto a incomodar. Revelado pelo River Plate, foi emprestado ao Defensa y Justicia antes de retornar para brilhar.

A boa sequência na Argentina convenceu o Benfica a pagar 12 milhões de euros em julho deste ano por sua contratação. Na Europa, a jovem promessa já atrai a atenção de gigantes do Velho Continente como Liverpool, Manchester City, Barcelona e Real Madrid.

A multa rescisória do meio-campista gira em torno de 120 milhões de euros (630 milhões de reais). Se ganhar espaço durante o Mundial, a tendência é que Lisboa fique pequena para ele ao final da temporada.

