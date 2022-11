Bale e filho de Weah marcam, mas Gales e EUA só empatam na estreia da Copa

Estados Unidos e País de Gales empataram por 1 a 1 nesta segunda-feira, 21, no estádio Ahmad Bin Ali, em confronto pela primeira rodada do grupo B da Copa do Mundo do Catar.

Os gols do jogo foram feitos por atacantes: o americano Timothy Weah, filho do lendário ex-jogador George Weah, eleito o Bola de Ouro de 1995, e o galês Gareth Bale, ex-Real Madrid e que já ostentou a condição de jogador mais caro do mundo.

De volta a uma edição de Mundial após a ausência na Rússia-2018, os americanos começaram o jogo criando as melhores oportunidades. Os galeses, que amargavam um afastamento ainda maior da competição – 36 anos da última participação -, jogaram com uma proposta clara de jogo: a de defender.

Tudo igual 🇺🇸 x🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿! Em uma partida com dois gols históricos: dos EUA feito por Tim Weah, filho do lendário George Weah e o de Gareth Bale, primeiro gol 64 anos depois da última participação de País de Gales em uma #FIFAWorldCup — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 21, 2022

O primeiro lance de perigo foi inusitado dos americanos foi um tanto quanto inusitado. Timothy Weah cruzou pela direita e, na tentativa de afastar a bola, o zagueiro Rodon cabeceou em cima do goleiro galês, Hennessey, que, à queima-roupa, salvou o que seria o gol contra. Depois, foi a vez de o atacante Sargent acertar uma bola na trave galesa,

Aos 35 minutos, os americanos abriram o placar. Em jogada de velocidade, que começou antes mesmo do meio-campo, Cristian Pulisic dominou e deu passe na medida para Timothy Weah sair cara-a-cara com o goleiro e finalizar no canto direito.

No segundo tempo, na busca desesperada por reação Gales chegou ao empate. Aos 36 minutos, Gareth Bale foi derrubado na área e ele mesmo converteu a penalidade. Final: 1 a 1.

Na sequência da competição, Gales encara o Irã na próxima sexta-feira, 25, às 7h (de Brasília), enquanto os americanos enfrentam a Inglaterra, às 16h (de Brasília), no mesmo dia.

