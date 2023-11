Endrick e Zaïre-Emery, duas jovens promessas do futebol mundial

Aos 17 anos, ambos são considerados excepcionais jogadores de futebol. Subiram muito cedo das categorias de base para os times principais de seus clubes. Nos campeonatos nacionais dos quais participam, têm desempenhado papéis decisivos, assistindo companheiros e fazendo gols memoráveis. São promessas que chamaram a atenção de todo o mundo futebolístico, especialmente dos treinadores de suas respectivas seleções, empenhados que estão em classificar seus grupos para as próximas copas. A ver como se comportarão envergando mantos que ostentam vários títulos mundiais.

Endrick, o atacante do Palmeiras, foi o primeiro a ser chamado. No dia 6, Fernando Diniz o convocou para as duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, quando a seleção brasileira jogará contra Colômbia e Argentina, com partidas nos dias 16 e 21, respectivamente. O atacante é o jogador mais jovem a ser convocado para o selecionado desde Ronaldo, em 1994. Em 2023, marcou onze gols em 47 jogos pelo seu clube, sendo um dos principais destaques da equipe. “É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do (camisa) 9 e também consegue jogar como um 9 de mobilidade”, disse Diniz.

Warren Zaïre-Emery, meio-campo do Paris Saint-Germain, veio depois. Ele foi convocado pela primeira vez pelo técnico da França, Didier Deschamps, nesta quinta-feira, 9. Cria da academia do PSG, já marcou dois gols e deu duas assistências em dez partidas do campeonato pelo time principal. Em outubro, durante a Champions League, chamou a atenção com duas assistências na vitória do seu clube sobre o Milan por 3 a 0. Ele foi convocado para as próximas eliminatórias europeias contra Gibraltar e Grécia, nos dias 18 e 21, respectivamente. “O que ele, ainda tão jovem, é capaz de alcançar com o seu clube mostra um enorme potencial e maturidade”, disse Deschamps.

São histórias diametralmente diferentes. Zaïre-Emery nasceu no meio do futebol europeu — atuou pelo Red Star, de Seine-Saint-Denis. O adolescente ingressou na academia de juniores do PSG em 2014 e conquistou a Euro com a seleção sub-17 da França. Foi o ex-técnico do PSG, Christophe Galtier, que abriu espaço para o jogador no time principal, na temporada passada, quando se tornou o mais jovem atleta da história do clube. Seu valor de mercado está estimado em torno de 50 milhões de euros.

Já Endrick passou por vários clubes antes de ser acolhido pelo Palmeiras. Foi contratado pelo Real Madrid em dezembro de 2022, por um valor estimado em 72 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 409 milhões na cotação atual. Mas só poderá se transferir para a Espanha em julho de 2024, quando completar 18 anos. A transferência de Endrick para o Real Madrid é considerada a segunda maior da história do futebol brasileiro, atrás apenas da venda de Neymar ao Barcelona, em 2013, por 86,2 milhões de euros.

