Em Roland Garros, Bia Haddad virou jogo e avançou para semifinal

A tenista brasileira Bia Haddad ganhou da tunisiana Ons Jabeur em partida válida pelas quartas de final do torneio de Roland Garros. Haddad começou perdendo o primeiro set (3-6), equilibrou o jogo no segundo (7-6) e venceu com relativa folga no terceiro (6-1). A atleta avança para a semifinal, tornando-se a primeira brasileira a chegar tão longe na era aberta da competição francesa. Com isso, também sobe para os top 10 do ranking feminino.

O Brasil não tinha uma representante feminina nesta fase da competição desde Maria Esther Bueno, em 1966 – a lendária decana do esporte havia chegado à final do torneio dois anos antes, perdendo para Margaret Court. Bia só não entrará no top 10 do ranking se for eliminada na semifinal – que deve ser disputada contra Iga Swiatek, número 1 do mundo, ou Coco Gauff — e a tcheca Karolina Muchova for campeã.

Depois de jogar quase quatro horas para vencer Sara Sorribes Tormo na quarta rodada, Bia venceu apenas um de seus jogos de serviço no primeiro set. Mas ela salvou os únicos dois break points que enfrentou no segundo set – ambos no 11º game para subir por 6-5 – e venceu o tie brake.

A brasileira de 27 anos começou o set decisivo com uma quebra dupla e uma vantagem de 3 a 0. Uma Jabeur frustrada jogou sua raquete no chão depois de enviar um backhand fácil para longe em uma oportunidade de break-point enquanto perdia por 4-1. Bia, então, sacou para vencer o jogo.

A brasileira e a africana do norte – uma das esportistas mais celebradas de seu país – haviam se enfrentado três vezes. Haddad perdera as três partidas. O mais recente duelo entre as duas foi há um mês, no WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha, também pelas quartas de final. Ons Jabeur venceu por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. A primeira disputa entre as tenistas foi em 2016, na estreia do ITF Joue-Les-Tours, com o mesmo placar: 2 sets a 0 para a tunisiana.

Continua após a publicidade

A semifinal de Bia Haddad está marcada para quinta-feira, a partir de 11h15, horário do Brasil.