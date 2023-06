Quem é a adversária de Bia Haddad nas quartas de Roland Garros

A tenista brasileira Bia Haddad não terá vida fácil na partida das quartas de final de Roland Garros nesta quarta-feira, a partir de 6 da manhã, horário brasileiro (ao vivo pelo Star+, que retransmite a programação da ESPN). Haddad, 13º lugar garantido no ranking, depois de atravessar as oitavas, enfrentará Ons Jabeur, da Tunísia, número 7 do mundo, ex-segunda colocada do ranking da WTA.

A brasileira e a africana do norte – uma das esportistas mais celebradas de seu país – já se enfrentaram três vezes. Haddad perdeu as três. O mais recente duelo entre as duas foi há um mês, no WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha, também pelas quartas de final. Ons Jabeur venceu por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. A primeira disputa entre as tenistas foi em 2016, na estreia do ITF Joue-Les-Tours, com o mesmo placar: 2 sets a 0 para a tunisiana.

Ons Jabeur busca seu primeiro título de Grand Slam depois de quase chegar lá no ano passado. Em Wimbledon, foi derrotada na final por Elena Rybakina; nos Aberto dos Estados Unidos, perdeu para Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, por 2 sets a 0. Ao longo de sua carreira, acumula quatro títulos nos singles da WTA: Birmingham (WTA 250), Berlim (WTA 500), Charleston (WTA 500) e Madri (WTA 1000).

Haddad tem 27 anos. Ons Jabeur, 28. Será briga de gente grande.