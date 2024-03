Defesa de Robinho vai apelar ao STF para reverter decisão do STJ

A defesa do jogador Robinho, que deve cumprir no Brasil pena de 9 anos por estupro pelo qual foi condenado na Itália, disse que vai apelar ao Superior Tribunal Federal (STF) para reverter a decisão. Após a sessão de quarta-feira, 20, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) em que a Corte Especial homologou pedido do governo italiano de transferência de execução de pena, José Eduardo Alckmin disse aos jornalistas presentes que “é uma decisão da qual se deve recorrer e assim o faremos”.

Não se sabe ao certo qual caminho a equipe de defesa do ex-jogador seguirá. Um deles é entrar com recurso especial, o outro é a impetração de habeas corpus. Alckmin disse ainda que o seu cliente vai acompanhar o oficial de justiça que aparecer em sua porta em Santos. “Ele não vai se opor à execução da pena”, declarou.

Os ministros do STJ divergiram sobre a fixação da pena, mas por 6 x 5, a posição do relator pela aplicação imediata do regime fechado foi mantida. Acompanharam Falcão, sem ressalvas, os ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves e Ricardo Villas Bôas Cueva.

Antes do inicio da sessão, em fala concedida aos amicus curiae, Alckmin, diferente do que era esperado, não defendeu a inocência do jogador, mas argumentou pelo julgamento em solo brasileiro. “É no Brasil que é preciso apreciar esse tipo de processo”, disse. “Isso não represente impunidade. Ele terá o direito de qualquer cidadão brasileiro de responder no Brasil”. Ao longo da discussão, no entanto, os ministros defenderam que por principio legal, Robinho não poderia ser julgado duas vezes pelo mesmo crime.

Recentemente, o jogador postou um vídeo em suas redes sociais em que apresentou anexos dos autos que provariam sua inocência, alegando que o encontro foi premeditado pela vítima, que ela não estava embriagada e que a condenação seria mais um caso do racismo vivido por negros na Europa. No entanto, não havia previsão de apreciação do recurso nessa etapa do julgamento.