AO VIVO: STJ analisa homologar condenação de Robinho; acompanhe

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) avalia, nesta quarta-feira, 20, homologar ou não condenação de Robinho. Sentenciado a 9 anos de prisão na Itália, por um estupro coletivo, o jogador poderá cumprir pena no Brasil.

O relator do caso no STJ é o ministro Francisco Falcão e o parecer será elaborado por um um colegiado de magistrados, que avaliará se o processo da justiça italiana está de acordo com a lei brasileira. A sessão é presidida pelo vice-presidente do tribunal, o ministro Og Fernandes.

Relembre o caso

Na noite de 21 de janeiro de 2013, Robinho estava com a mulher e um grupo de amigos brasileiros no Sio Café, uma casa noturna de Milão. O então jogador atuava pelo Milan, como atacante.

A certa altura, Robinho levou a mulher para casa e voltou para a noitada. As outras cinco pessoas do grupo, incluindo Ricardo Falco, estavam com a jovem albanesa que estava na mesma casa comemorando seu aniversário de 23 anos. Fortemente embriagada, ela teria sido levada para um reservado e estuprada por cada um dos homens.

Em depoimento à polícia italiana, Robinho teria admitido a relação, mas negou que tenha havido violência sexual. O processo contra ele e Falco teve início em 2016, com a primeira condenação proferida um ano depois.

Continua após a publicidade

Em 2020, o caso voltou à tona, quando gravações da dupla conversando foram interceptadas pela polícia — e divulgadas pelo portal globoesporte.com. Nelas, o ex-jogador ria e dizia que a vítima não deve ter lembrado de nada porque estava totalmente bêbada. No mesmo ano, a última instância da justiça italiana rejeitou recurso da defesa e manteve a condenação.

Recentemente, o jogador postou um vídeo em suas redes sociais em que apresentou anexos dos autos que provariam sua inocência, alegando que o encontro foi premeditado pela vítima, que ela não estava embriagada e que a condenação seria mais um caso do racismo vivido por negros na Europa. Como explicado anteriormente, no entanto, esse recurso não cabe nessa etapa do julgamento.