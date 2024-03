Caso Robinho: o que será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decide na quarta-feira, 20, se o ex-jogador Robinho cumprirá pena no Brasil por condenação de estupro coletivo na Itália. O réu foi julgado e condenado a revelia pela Justiça italiana a nove anos de prisão, porque abusou sexualmente de uma jovem albanesa de 23 anos. Outras cinco pessoas participaram da agressão, inclusive um amigo do ex-jogador, Ricardo Falco, que também recebeu pena semelhante. O caso aconteceu em 2013, durante uma noitada em uma boate de Milão, o Sio Café.

Pelas regras internas do STJ, cabe à Corte Especial analisar o caso. O colegiado conta com os 15 ministros mais antigos do tribunal, que tem um total de 33 magistrados. Para que a sentença seja validada, é preciso maioria simples de votos. A sessão será presidida pelo vice-presidente Og Fernandes. O relator é o ministro Francisco Falcão.

O nome técnico do processo é “pedido de homologação de sentença estrangeira”, baseado na Lei 13 445 de 2017, também chamada Lei de Migração. O instituto chama-se Transferência da Execução da Pena. Trata-se de um julgamento formal, apenas, do ponto de vista processual. Os magistrados analisarão se a eventual execução da pena imposta pelos italianos aqui no Brasil está de acordo ou desacordo com as regras do Direito Internacional Público. “Por isso, não cabe recurso”, disse a advogada Luciana Terra, diretora jurídica do MeToo Brasil.

Ele vai para a cadeia?

Em resumo, os juízes avaliarão uma série de requisitos. Se na Itália Robinho e Falco tiveram direito à defesa, como foi o devido processo legal, se tiveram direito aos recursos, se não houve cerceamento da defesa, se não houve algum abuso de autoridade ou algo nesse sentido. “Pelo que a gente acompanha, tudo está em acordo com a letra da lei brasileira”, disse Luciana Terra. “O meu palpite é que o STJ vai confirmar essa possibilidade de o Robinho cumprir a sentença imposta pela justiça italiana.”

A Itália chegou a solicitar a extradição de Robinho. A Constituição brasileira, contudo, não prevê a possibilidade de extradição de cidadãos natos. Por esse motivo, o país decidiu requerer a transferência da sentença do ex-jogador. A expectativa é de que seja uma sessão rápida. Um eventual pedido de vista de qualquer um dos ministros, contudo, poderá interromper e adiar a conclusão da análise em até 90 dias.

O que aconteceu?

Na noite de 21 de janeiro de 2013, Robinho estava com a mulher e um grupo de amigos brasileiros no Sio Café, uma casa noturna de Milão. O então jogador atuava pelo Milan, como atacante.

A certa altura, Robinho levou a mulher para casa e voltou para a noitada. As outras cinco pessoas do grupo, incluindo Ricardo Falco, estavam com a jovem albanesa que estava na mesma casa comemorando seu aniversário de 23 anos. Fortemente embriagada, ela teria sido levada para um reservado e estuprada por cada um dos homens.

Em depoimento à polícia italiana, Robinho teria admitido a relação, mas negou que tenha havido violência sexual. O processo contra ele e Falco teve início em 2016, com a primeira condenação proferida um ano depois.

Em 2020, o caso voltou á tona, quando gravações da dupla conversando foram interceptadas pela polícia — e divulgadas pelo portal globoesporte.com. Nelas, o ex-jogador ria e dizia que a vítima não deve ter lembrado de nada porque estava totalmente bêbada. No mesmo ano, a última instância da justiça italiana rejeitou recurso da defesa e manteve a condenação.

Recentemente, o jogador concedeu entrevista á TV Record e disse que teria provas de sua inocência. Mas, como explicado anteriormente, esse recurso não cabe nessa etapa. “Através desse instrumento de cooperação jurídica internacional, nós podemos ver que a comunidade internacional e nacional está comprometida com os direitos das mulheres”, disse Luciana Terra. “Isso vai ser uma forma de mostrar que os homens agressores poderosos, ricos ou influentes, também estão sujeitos a pagar pelos seus crimes.”