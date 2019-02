De cadeira de rodas, Zagallo emociona ao desfilar com a tocha

Durante o revezamento da tocha olímpica na cidade do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, uma imagem foi bastante comovente. O tetracampeão mundial Zagallo recebeu o símbolo olímpico de Carlos Alberto Parreira e carregou a tocha em uma cadeira de rodas.

Com 84 anos, o jogador dos Mundiais de 1958 e 1962, técnico do tri em 1970 e coordenador técnico do título de 1994 não conseguiu propriamente segurar a tocha, precisando de um apoio para o artefato em sua cadeira.

Em entrevista ao SporTV, Zagallo, ainda muito lúcido, porém com dificuldades para falar, relembrou da medalha de bronze conquistada em Atlanta e falou da importância do significado de levar a tocha.

Nos Jogos de 1996, o Brasil vencia a Nigéria por 3 a 0, mas acabou levando a virada da equipe africana, que mais tarde se sagrou campeã do torneio vencendo a Argentina por 3 a 2 na grande final.

(com Gazeta Press)