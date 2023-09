Corpo da ex-atleta Walewska Oliveira é enterrado em Belo Horizonte

O corpo da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira foi velado na manhã deste sábado, 23, em Belo Horizonte. Com a presença de familiares e amigos, como atletas e ex-atletas, o sepultamento aconteceu no Cemitério Bosque da Esperança, Região Norte da capital mineira.

Aos 43 anos, Walewska morreu na última quinta-feira, 21, após cair do 17º andar de seu prédio, em São Paulo. A Polícia Civil paulista investiga as circunstâncias da morte, e apura, inclusive, a hipótese de suicídio. No boletim de ocorrência do acidente, consta que uma carta de despedida foi encontrada dentro de uma pasta sobre a mesa em que Walewska estava, em uma área de lazer de seu prédio, além de uma garrafa de vinho e um celular.

Walewska se aposentou das quadras no ano passado. Fez parte da equipe brasileira que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, em 2000. Oito anos depois, ajudou a seleção a conquistar o ouro olímpico em Pequim. No mesmo ano, foi reconhecida como a melhor bloqueadora do mundo pelo Grand Prix, importante competição de voleibol feminino que em 2018 foi substituída pela Liga das Nações de Voleibol Feminino.

Atuou em diversos clubes brasileiros, como o Dentil Praia Clube, com o qual venceu o Campeonato Mineiro de 2019 e 2020. Jogou também no exterior. Teve uma passagem pelo italiano Sirio Perugia, entre 2004 e 2007, e pelo russo VC Zarechie Odintsovo, entre 2008 e 2011.

No último ano, passou a se dedicar ao lançamento de produtos de alta performance. Também estava viajando para divulgar sua biografia.