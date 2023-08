Copa do Brasil: São Paulo e Flamengo definem título no Morumbi

Acabou a dúvida. São Paulo e Flamengo jogam a final da Copa do Brasil nos dias 17 e 24 de setembro. Os rubros negros mandam a primeira partida no Maracanã, no Rio, enquanto os tricolores paulistas serão mandantes na segunda, no Morumbi, em São Paulo. O sorteio aconteceu na sede da CBF, nesta segunda-feira, 28. A CBF publicará em breve a tabela detalhada da final.

O campeão da Copa do Brasil vai levar a premiação recorde de 70 milhões de reais e o vice, 30 milhões de reais. “Gostaria de parabenizar a todos os 92 clubes que participaram da competição mais democrática do Brasil e em especial aos finalistas, o Flamengo e o São Paulo”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na abertura do evento. “Vamos fazer as melhores finais da Copa Betano do Brasil de todos os tempos.”

O sorteio contou com a participação de técnicos e jogadores das duas equipes finalistas. O São Paulo foi representado pelo técnico Dorival Jr e por Rafinha e Calleri, enquanto o Flamengo contou com a presença do treinador Jorge Sampaoli e de Filipe Luís e Everton Ribeiro.

“Tenho certeza que teremos espetáculos brilhantes e fazendo jus à final de uma competição tão difícil. Esperamos que façamos dois grandes espetáculos, e o público, não só presente, assistirá a dois grandes jogos”, disse Dorival, que já conquistou o título duas vezes. “A dificuldade não será o mando, mas o São Paulo”, afirmou Sampaoli.

Finais da Copa do Brasil 2023

IDA – 17 de setembro

Flamengo x São Paulo – Maracanã

VOLTA – 24 de setembro

São Paulo x Flamengo – Morumbi

