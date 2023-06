Conheça o jovem que nunca jogou basquete, mas que estará no Draft 2023

Ele nunca jogou basquete para valer, nem no ensino médio e muito menos na faculdade. Mesmo assim, Jordan Haber, de 21 anos, conseguiu se cadastrar no Draft 2023, o mesmo em que está a mais nova promessa, Victor Wembanyama e mais dezenas de atletas, que treinam e jogam dia após dia, para disputar vagas nos 30 times do melhor basquete do mundo. E como isso pode acontecer?

Segundo o próprio jovem, um aspirante a “Tik Toker”, com 98 mil seguidores, em entrevista para a revista Sports Illustrated, a ideia surgiu quando leu o regulamento do evento. Então percebeu uma brecha, que para se tornar um elegível aos times da NBA, só era preciso ter, no mínimo 19 anos, e ter acabado de se formar em uma universidade.

Recém-formado pela Universidade da Flórida, o jovem enviou um email para a própria NBA, informando que possuía os critérios necessários. A Liga, então, lhe enviou documentos que precisava preencher. Ao fazer isso, que foi a tarefa mais difícil da jornada, Haber oficializou sua inscrição no Draft deste ano.

“Você realmente tem uma janela de três ou quatro meses para fazer isso. E é por causa dessa janela que muitas pessoas não vão pensar em fazer isso, porque elas pensam, ‘Oh, é uma perda de tempo ; há papelada para preencher. Agora sou Jordan Haber, um membro do Draft 2023”, postou Haber em um vídeo do TikTok que já chegou a 3,2 milhões de visualizações.