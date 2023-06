Em Draft, NBA escolhe promessas e gigante francês é a principal aposta

É chegada a hora do tão esperado Draft da NBA. Nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), direto da Barclays Center, casa do Brooklin Nets, o universo do basquete saberá quais são as novas apostas e promessas da maior liga do esporte no mundo. Um nome, ao menos, já é barbada, o do pivô francês Victor Wembanyama, que provavelmente será o primeiro escolhido e deverá fazer parte do San Antonio Spurs na próxima temporada.

Aos 19 anos, o habilidoso gigante de 2,25 metros tem sido apontado, mesmo antes de chegar aos EUA, como a futura maior estrela do basquete. Até Lebron James, o craque dos últimos tempos, já classificou Wemby como um “alien”, por sua alta capacidade técnica. A expectativa é tanta que os Spurs, do técnico Gregg Popovich comemoraram muito a vitória no sorteio do Draft, em maio passado.

Na lista de atletas, abaixo do francês, estão outras promessas bem avaliadas pelos olheiros da NBA. Entre elas, o ala Brandon Miller e o armador Scoot Henderson, que provavelmente serão eleitos pelo Charlotte Hornets ou Portland Trail Blazers, segundo e terceiro times na lista do Draft. Outra dupla que pode ser escolhida rapidamente pelas franquias é a formada pelos gêmeos Ausar e Amen Thompson.

Único brasileiro no Draft deste ano, o ala Márcio Henrique, do Sesi Franca, é cotado para ser uma escolha de segunda e última rodada. Ao todo, serão 60 vagas divididas pelas 30 equipes da NBA.

O Draft será transmitido pelo canal fechado ESPN e e pelo Star+ (streaming), ao vivo.