Com ginásio repleto de estrelas, Heat perde em show de dupla do Nuggets

O Miami Heat recebeu o Denver Nuggets no Kaseya Center, na última quarta-feira (7), pelo terceiro jogo da final da temporada 2022/23 da NBA. E se no segundo duelo, o jogo coletivo do Heat deu resultado, no terceiro, não conseguiu parar a dupla Nikola Jokic e Jamal Murray, que desequilibraram e garantiram ao Nuggets a segunda vitória na decisão. Por 109 a 94, a franquia do colorado deu enorme passo para a conquista do título inédito. Isso porque, apesar de ser uma melhor de sete, as estatísticas mostram que 80% dos vencedores do terceiro duelo conquistaram o troféu Larry O’Brien.

Sob o olhar de Neymar, amigo de Jimmy Butler, e de outras estrelas do esporte e da música, como Magic Johnson, Dwane Wade, Paul Pogba, Floyd Mayweather e Shakira, Jokic teve mais uma atuação magistral, com um novo triplo-duplo 32 pontos, 21 rebotes e 10 assistências. O armador Murray não ficou muito atrás (32 pontos, 10 assistências e 10 rebotes), uma marca na história da Liga, que nunca havia visto dois jogadores do mesmo time fazendo triplo-duplos com mais de 30 pontos em uma mesma partida.

Além dos números individuais, o pivô sérvio fez a bola girar, envolvendo seus companheiros, que também tiveram boa participação ofensiva. O Ala Aaron Gordon, por exemplo, marcou 11 e o reserva Christian Braun se destacou com mais 15 pontos.

Apesar do excelente jogo da equipe do Colorado, o Heat manteve a partida equilibrada praticamente até o fim. Com sua organizada defesa e com Butler (com 28 pontos no jogo) em grande momento, os donos da casa estiveram grudados no placar até parte do terceiro quarto. Foi quando o Nuggets embalou e abriu 14 pontos de diferença, uma enormidade, especialmente em jogos decisivos. No último período, o Heat foi para cima e tentou uma reação, insuficiente para estragar a noite de Jokic e Murray, os destaques da noite.

Também em Miami, o próximo confronto está marcado esta sexta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN (canal fechado) e no streaming da Star