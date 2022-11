Com Brasil classificado, Tite escalará time reserva contra Camarões

DOHA – A comissão técnica da seleção brasileira já decidiu que utilizará uma formação reserva para a última partida da primeira fase, diante de Camarões, na próxima sexta-feira, 2, às 16h (de Brasília), no Lusail. Com o Brasil classificado e o primeiro lugar encaminhado, além do desfalque certo de Danilo, Neymar e Alex Sandro, lesionados, o técnico Tite preservará os titulares, já visando as oitavas de final da Copa do Mundo, que acontecem apenas três dias depois.

“Entendemos que a saúde do atleta é fundamental para um bom desempenho. Sempre temos essa avaliação fisiológica e gestão de minutos, ainda mais num país em que o clima influencia”, afirmou o auxiliar César Sampaio, em entrevista da comissão técnica na última quarta, 29. Além da questão do desgaste muscular, a seleção vem enfrentando um surto de gripe no elenco. Nos últimos dias, Antony, Alisson, Lucas Paquetá e Neymar foram os mais afetados.

Dos 26 convocados, apenas sete ainda não estrearam: os goleiros Ederson e Weverton, lateral-direito Daniel Alves, o zagueiro Bremer, o volante Fabinho, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro. Boa parte deles deve pintar como titular diante de Camarões. O treinador fará nesta quarta, 30, o treino que definirá a formação, mas algumas tendências já se apresentam de forma mais clara.

Alex Telles certamente será a escolha na lateral-esquerda, na vaga de Alex Sandro, que tem uma lesão leve no quadril. Na meta, Ederson é o reserva imediato de Alisson, mas existe a chance de Tite manter o titular, que não fez uma defesa sequer na Copa. Na direita, o veterano Daniel Alves deve ganhar uma chance e, aos 39 anos, e se tornar o atleta mais velho a disputar uma partida pela seleção, superando recorde estabelecido no Catar por Thiago Silva, 38, que será poupado. A zaga deve contar também com Bremer, da Juventus, que ainda não estreou, e com o versátil Éder Militão.

Fred é o único pendurado com cartão amarelo do time e também deve ser poupado, bem como o parceiro Casemiro, peça fundamental do time. Em suas vagas, Bruno Guimarães e Fabinho são os favoritos a jogar. A disputa se torna mais acirrada a partir daí. Rodrygo, que vem se tornando uma espécie de 12º jogador de Tite, deve ter nova chance no lugar de Paquetá. Everton Ribeiro, do Flamengo, corre por fora.

Continua após a publicidade

No ataque, Vinicius, Junior, Richarlison e Raphinha devem ser preservados. Com base nas substituições de Tite diante de Sérvia e Suíça, devem entrar Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Antony, mas o centroavante Pedro também aguarda sua oportunidade e deve ao menos entrar no segundo tempo.

O Brasil lidera o Grupo G com seis pontos e saldo de três gols positivos, e ainda pode ser superado pela Suíça, que tem três pontos e saldo zero. Desta forma, basta um empate diante de Camarões, que divide a lanterna com sérvios com um ponto, para que a seleção garanta o primeiro lugar.

Caso avance em primeiro, a equipe de Tite terá uma preparação menor para o confronto das oitavas, que acontece 72 horas depois de sua despedida da primeira fase, na segunda-feira, dia 5, às 16h, no estádio 974, cujo gramado foi bastante criticado pelos atletas na partida diante da Suíça.

A provável escalação do Brasil diante de Camarões é: Ederson [Alisson], Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Bruno Guimarães; Rodrygo [Everton Ribeiro], Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.