Com alta premiação em dinheiro, Copa do Brasil 2024 começa nesta terça

Vencida pelo São Paulo no ano passado, a Copa do Brasil tornou-se uma das competições mais difíceis e mais valiosas do futebol brasileiro. A dificuldade está no fato de que são 92 times participantes. Se superar as três primeiras fases e passar incólume pelo mata-mata, o campeão pode arrecadar mais de 95 milhões de reais — as cotas foram reajustadas acima da inflação. Eis o peso em dinheiro do torneio que tem início nesta terça-feira, 20, com dois jogos: Porto Velho (RO) x Remo (PA), em Porto Velho, às 16h30; e Nova Venécia (ES) x Botafogo (SP), em Águia Branca, às 20h.

Do total de participantes, 15 são representantes da região Norte, 25 do Nordeste, 11 do Centro Oeste, 26 do Sudeste e 15 do Sul, compreendendo todas as séries do Campeonato Brasileiro e até de times que estão sem divisão.

A primeira fase da Copa do Brasil contará com 80 clubes. Nessa etapa, serão 40 confrontos. As equipes que entram em ação neste primeiro momento classificaram-se por estaduais ou critérios estabelecidos por federações locais. Sete campeões (Cruzeiro, Sport, Vasco, Internacional, Juventude, Criciúma e Corinthians) começarão nesta fase.

Na primeira fase, a disputa é realizada em um jogo único, com mando de campo favorável ao time com menor posicionamento no ranking da CBF. O clube visitante possui a vantagem do empate no confronto. A definição do classificado vai se dar em jogo único, na sede da equipe em posição inferior no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Em caso de empate, o time visitante avança no torneio.

Começa hoje! 🎉 O pontapé inicial da mais democrática é daqui a pouco. Ative sua notificação, abriremos a #CopaBetanoDoBrasil com:@PVHEC2018 🆚 @ClubeDoRemo @novaveneciafc 🆚 @botafogofsa Quem quer o pix? pic.twitter.com/sr3u3gn7eb — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) February 20, 2024

Na segunda fase, esses 40 clubes se enfrentam também em jogo único, com uma mudança: se houver empate, a vaga será definida em cobranças de pênaltis. Já a terceira fase será formada por 32 clubes – os 20 egressos das duas fases iniciais e mais os 12 times classificados diretamente por critérios técnicos, já com jogos de ida e volta, sistema que prosseguirá nas oitavas, quartas, semifinais e na decisão. O campeão se classifica automaticamente para a Libertadores do ano seguinte.

Com esse formato, a probabilidade de clubes com orçamentos menores alcançarem as fases finais é remota. No entanto, para esses times, o campeonato é muito atrativo, devido ao alto valor em premiação logo nas primeiras fases. Por enquanto, a premiação para clubes da Série A é de 1,4 milhão de reais, 1,25 milhão de reais para clubes da Série B e 750 mil reais para os demais times.

A edição deste ano contará com os seguintes estreantes: Água Santa, de Diadema, em São Paulo; Amazonas-AM, campeão da Série C do Brasileirão 2023; Manauara-AM; Audax, do Rio; Olaria-RJ; Capital-TO; Grêmio Atlético Sampaio-RR; Itabuna-BA; e Petrolina-PE. O Santos, vencedor do torneio em 2010, estará de fora da competição, devido ao desempenho ruim no último campeonato estadual.

O que dizem os clubes?

“Estamos participando da Copa do Brasil pelo terceiro ano seguido”, observa o presidente do Conselho Administrativo da SAF do Botafogo, Adalberto Baptista. “Para o clube, é fundamental estar sempre disputando este tipo de competição, não somente pela alta possibilidade de arrecadação, mas também pela visibilidade e a possibilidade de estar duelando contra os melhores, o que fortalece a nossa equipe como um todo.” O Pantera estreia nesta terça-feira, 20, no torneio, contra o Nova Venécia.

“Para o Cuiabá, o torneio ajuda a fortalecer a imagem da instituição entre as principais agremiações do país, consolida o projeto esportivo e passa a ser mais um atrativo para futuros patrocinadores”, diz o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch. “É um campeonato desejado por todos, não somente pelo prestígio, mas também pela premiação financeira.” O time mato-grossense, que estreia na quarta-feira, 21, contra o Real Noroeste, estará marcando presença no torneio pela 11ª vez consecutiva.

Seguindo o mesmo raciocínio, o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, falou sobre o papel da Copa do Brasil no caixa do clube. “Participar desta competição é sempre importante para o fortalecimento da instituição no cenário nacional, além de ser um fator interessante para valorizar as propriedades comerciais do time”, disse Pizzamiglio. “Fazer uma boa campanha e avançar nas fases gera boas premiações financeiras, é fundamental para a nossa política de priorizar a sustentabilidade e saúde financeira do time.” O Juve estreia no campeonato no dia 27, contra o Iguatu.

Valores das premiações da Copa do Brasil 2024

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes)

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes)

Terceira fase: R$ 2,205 milhões

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões

Quartas de final: R$ 4,515 milhões

Semifinais: R$ 9,45 milhões

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões