Com Alemanha e França, F1 anuncia calendário para 2018

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) anunciou nesta quarta-feira o calendário provisório do Mundial de Fórmula 1 para 2018, tendo como principal novidade o retorno das etapas da Alemanha e da França à categoria.

A próxima temporada da Fórmula 1 terá 21 provas, uma a mais do que a deste ano. Apesar da saída do GP da Malásia, a principal categoria do automobilismo mundial voltará a correr em 2018 nos circuitos de Paul Ricard, na França, e de Hockenheim, na Alemanha.

A última prova da F1 realizada na França ocorreu em 2008, no circuito de Magny-Cours e vencida pelo brasileiro Felipe Massa, com a Ferrari. A pista de Paul Ricard não recebe uma prova da categoria desde 1990. Já Hockenheim volta ao calendário depois de ficar de fora da temporada de 2017. No ano anterior, o britânico Lewis Hamilton venceu o GP da Alemanha na casa da Mercedes.

Há também uma mudança na ordem das provas em relação ao ano passado. A FIA decidiu inverter as etapas do Bahrein e da China. Agora, a F1 vai ao Bahrein para a segunda corrida da temporada, seguindo na sequência para o Circuito Internacional de Xangai.

O Grande Prêmio do Brasil segue como o penúltimo do calendário. Interlagos receberá a Fórmula 1 no dia 11 de novembro de 2018.

Falta ainda a confirmação por parte das autoridades americanas do Grande Prêmio dos Estados Unidos, previsto para ocorrer no dia 21 de outubro no Circuito das Américas de Austin, no Texas.

Três das provas – França, Áustria e Grã-Bretanha – ocorrerão durante a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, que será disputada entre 14 de junho e 15 de julho.

Confira o calendário provisório da Fórmula 1 para 2018:

25/3: Grande Prêmio da Austrália

8/4: Grande Prêmio de Bahrein

15/4: Grande Prêmio da China

29/4: Grande Prêmio do Azerbaijão

13/5: Grande Prêmio da Espanha

27/5: Grande Prêmio de Mônaco

10/6: Grande Prêmio do Canadá

24/6: Grande Prêmio da França

1º/7: Grande Prêmio da Áustria

8/7: Grande Prêmio da Grã-Bretanha

22/7: Grande Prêmio da Alemanha

29/7: Grande Prêmio da Hungria

26/8: Grande Prêmio da Bélgica

2/9: Grande Prêmio da Itália

16/9: Grande Prêmio de Cingapura

30/9: Grande Prêmio da Rússia

7/10: Grande Prêmio do Japão

21/10: Grande Prêmio dos Estados Unidos

28/10: Grande Prêmio do México

11/11: Grande Prêmio do Brasil

25/11: Grande Prêmio de Abu Dhabi