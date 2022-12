Clubes usam Copa do Mundo para promoverem interações nas redes

A maioria dos clubes tem aproveitado o momento em que os fãs estão mobilizados com os jogos no Catar e tem interagido com seus torcedores nas redes sociais, em postagens que vão desde brincadeiras até informações sobre Mundiais passados, além, é claro, de posts que celebram e homenageiam atletas que já tenham vestido a camisa das respectivas instituições.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, opina que é preciso simpatizar o clube com a atuação da seleção e seus jogadores. “Nós sabemos que durante muito tempo a seleção teve um certo afastamento com o público brasileiro, então acho que por meio dessas ações dos clubes, é possível acelerar essa aproximação”, explica.

Um exemplo é o clube Atlético-MG, que tem feito postagens de torcedores espalhados por Doha com a bandeira e camisa do clube. “É uma forma de mantermos viva nossas redes e também trazer um pouco do que tem acontecido na Copa, porque sabemos o quanto o torcedor tem esse anseio de estar conectado”, afirma Pedro Melo, Chief Commercial Officer (CCO) do Galo.

O Internacional, vice-campeão brasileiro, fez postagens com Dunga levantando a taça, enalteceu a estreia do goleiro Alisson, cria do clube, e fez publicação mostrando Richarlison. “Reduzimos a distância quando o nosso futebol está em férias”, explica Rafael Cechin, diretor executivo de comunicação do clube.

Luiz Mello, CEO da SAF do Vasco, elucida que a estratégia tem a ver com mostrar ao público a proximidade entre a seleção e os clubes. “Em tempo de Copa é importante mostrar que estamos em um mesmo front torcendo pela seleção”, diz.

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, defende que essa interação entre esferas do futebol é importante, porque torna a torcida mais próxima, mesmo em um contexto morno para o futebol de clubes no Brasil. Outros clubes, como Flamengo, Palmeiras, Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Tottenham, Bahia, Sport, Goiás e Avaí também estão se aproveitando do torneio para se manterem ativos nas redes.

