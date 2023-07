CBF anuncia Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira

A CBF anunciou nesta terça-feira, 4, Fernando Diniz como o novo treinador da seleção brasileira de futebol. O contrato terá a duração de um ano e começa a valer a partir das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em setembro. A entidade disse que o processo de abordagem, “silencioso e cuidadoso”, começou com uma conversa com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, para não interferir no trabalho de Diniz no clube. O italiano Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, segue na mira da confederação.

O novo treinador falou da felicidade e da realização do sonho de dirigir a seleção. “Estou muito feliz com o convite e com a convocação, certamente vou dar o meu melhor para a CBF e para o futebol brasileiro”, afirmou Fernando Diniz. “É um sonho que estou realizando ao estar ao lado de grandes jogadores, alguns destes atletas foram meus jogadores quando mais jovens.”

Pelo contrato, o técnico permanecerá no clube durante as competições nacionais, sendo acionado apenas no período de datas Fifa, quando os jogos são interrompidos no Brasil. “Fiz uma escolha à altura do que merece o torcedor brasileiro, considerando o cenário atual”, declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. “Agradeço ao presidente Mário Bittencourt pelo entendimento diante da importância de uma resposta de qualidade da CBF ao torcedor.”

Mesmo assim, a CBF não desistiu de Ancelotti. O presidente da CBF disse anteriormente que o italiano estaria no comando da Copa América de 2024, que começa em 20 de junho nos Estados Unidos. No entanto, os detalhes do contrato e a data de início ainda não foram acertados. O contrato com o Real Madrid termina em 2024 e o técnico disse que o honraria.

O cargo de técnico da seleção do Brasil está vago desde a demissão de Tite, após a eliminação do time nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.