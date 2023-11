Brasil conquista 140 vagas para as Olimpíadas de 2024

O Brasil investiu e brilhou nos jogos Pan-Americanos de Santiago, onde participaram 41 nações, entre 20 de outubro e 5 de novembro. A delegação chegou para as competições com o maior número de atletas na história dos jogos. Foram 635 esportistas, sendo 469 (73,8%) beneficiários do Programa Bolsa Atleta do Governo Federal, com previsão de custos aos cofres públicos de R$ 20,69 milhões em 2023. Os brasileiros subiram 205 vezes ao pódio para receber 66 medalhas de ouro, 73 de prata e 66 de bronze. Com isso conquistaram 140 vagas para as Olimpíadas de Paris em 2024. Apenas os Estados Unidos tiveram melhor desempenho, com a marca de 286 medalhas, das quais 124 são de ouro, 75 de prata e 87 de bronze.

A natação foi a modalidade com o maior número de atletas premiados. A delegação conquistou 27 medalhas (7 de ouro, 8 de prata e 12 de bronze). Dois outros destaques foram a Ginástica Artística, com 14 medalhes (3 de ouro, 9 de prata e duas de bronze), e a Rítmica com13 medalhas (oito de ouro, quatro de prata e uma de bronze). Entre as estrelas dessa modalidade, Rebeca Andrade, que era estreante nos Jogos Pan-Americanos, brilhou. Subiu quatro vezes ao pódio para buscar dois ouros e duas prata. Em um dos grandes momentos das disputas, a atleta apresentou uma performance tão perfeita no salto que fez a plateia levantar para aplaudi-la. Foi ovacionada até pelas suas adversárias. A americana Jordan Chiles, por exemplo, chegou a ficar de joelhos e fez referência a Rebeca, em um gesto de respeito e admiração.

Esses e outros lances fizeram com que Rogério Sampaio, diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), expressasse em público orgulho dos atletas brasileiros. “Temos que comemorar sobretudo ter alcançado nosso principal objetivo, o resultado esportivo de ultrapassar 200 medalhas. É a realização de um sonho”, disse ele, durante o evento de balanço da campanha em Santiago 2023.

A cerimônia de encerramento dos jogos aconteceu no estádio Bicentenário, em La Florida. A festa teve presentações culturais, desfile das delegações, premiações, discursos de agradecimento de autoridades locais, do Comitê Olímpico Internacional, da PanAm Sports, além do apagamento da pira Pan-Americana.

A porta-bandeira da delegação brasileira foi Nicole Pircio, ouro na ginástica rítmica na final de 5 arcos e série mista (maças e fitas), que se apresentou ao lado do mesa-tenista Hugo Calderano, premiado com dois ouros, sendo tricampeão no individual e por equipe masculina, e prata na dupla masculina.

