Boxing Day: entenda por que o feriado britânico faz sucesso com futebol

Na Inglaterra e em alguns países da Comunidade das Nações (Commonwealth), entre os quais Austrália e Canadá, o dia seguinte ao Natal também é comemorado. Chama-se Boxing Day e funciona como um “segundo tempo” da festividade católica de fim de ano, mas com promoções de compras e uma programação de futebol que atrai os torcedores ressacados de champanhe, peru e uvas passas.

A tradição remonta ao fim do século XIX, quando os ingleses tiram um dia em casa para descansarem ou até mesmo saírem para se divertir. Uma dessas opções de lazer é assistir um jogo da Premier League. Neste período, as partidas do futebol inglês são a única opção dentro das principais ligas do continente europeu. As rodadas da segunda e terceira divisão inglesa também acontecem normalmente.

Nesta terça-feira, por exemplo, cinco jogos estão programados e podem ser acompanhados nos canais ESPN e na plataforma de streaming da Star+:

Newcastle United FC x Nottingham Forest FC (9:30)

AFC Bournemouth x Fulham FC (12h)

Sheffield United FC x Luton Town FC (12h)

Burnley FC x Liverpool FC (14:30)

Manchester United FC x Aston Villa FC (17h)

A tradição do Boxing Day já tem mais de cem anos. A primeira partida aconteceu em 1860, entre Hallam FC e Sheffield FC. Até 1965, alguns jogos eram disputados no dia de Natal. De todas as edições, a mais memorável é a de 1963, em que 66 gols foram marcados em dez partidas no mesmo dia.

Continua após a publicidade

What a Boxing Day we have in store for you 😍 pic.twitter.com/C0a3CxTeSb — Premier League (@premierleague) December 26, 2023

Continua após a publicidade

“O Boxing Day faz sucesso na Inglaterra porque explora algo muito valioso, que são os vínculos familiares”, afirma Thiago Freitas, executivo da Roc Nation Sports no Brasil, empresa que agencia a carreira de Lucas Paquetá, jogador do West Ham. “É um iniciativa que seria bem sucedida em qualquer país do mundo no qual o futebol seja popular, se um feriado nos dias 26 de dezembro fosse instituído.”

Há quem reclame

Embora o Boxing Day seja importante para a Premier League do ponto de vista comercial, o impacto no calendário e no excesso de jogos no fim do ano são fatores que já geraram queixas de treinadores. Pep Guardiola, técnico do campeão mundiak Manchester City, e Jurgen Klopp, do Liverpool, já reclamaram publicamente. “Escrevi uma carta para a Premier League dizendo obrigado”, ironizou o técnico espanhol dos Citizens na última edição do Boxing Day de 2020/2021, em entrevista coletiva.

Júnior Chávare, executivo de futebol do Coritiba, que acumula passagens por Atlético-MG, Grêmio e São Paulo, entende que neste período do ano, os clubes já sabem que vão enfrentar uma maratona de jogos, então, o ideal é que seja feito um planejamento. “É necessário um cuidado por parte da comissão técnica para não esgotar os atletas, seja na parte física ou psicológica“, aponta o dirigente.

Continua após a publicidade