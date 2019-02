Blanc se anima e cogita volta de lesionados em estreia da França

Preparando-se para iniciar a disputa da Eurocopa, o técnico Laurent Blanc manteve o discurso otimista e tem a esperança de contar com os lesionados Yann M’Vila e Blaise Matuidi já na estreia na competição, diante da seleção inglesa

‘A recuperação física deles está vindo de formamuito rápida. A cada dia, há um prognóstico melhor. No momento, eles não têm condições de jogo ou de se unir ao elenco para treinamentos. Mas acho que estamos à frente da ideia inícial de retorno dos dois’, destacou o comandante.

M’Vila, que gerou interesse do Arsenal, sofreu uma contusão no tornozelo e chegou a ser cogitado um possível corte do volante, pela gravidade do problema. A primeira impressão, porém, não se confirmou e o jogador, que era tido como desfalque para o jogo contra o ‘English Team’, demonstra bom avanço na recuperação

Matuidi, por sua vez, tem uma lesão na coxa. ‘Espero que eles continuem a evolução e melhorando neste ritmo, que podemos antecipar em dois ou três dias ‘, acrescentou.

Na última terça, os ‘Bleus ‘fizeram seu último teste antes da disputa da Eurocopa. Diante da Estônia, a equipe de Blanc não teve dificuldades para vencer por 4 a 0, e chega animada para conquistar o torneio de seleções mais uma vez – a França já levou a competição em 1984 e em 2000.

A França está no Grupo D, que ainda conta com a seleção da Ucrânia, anfitriã da competição com a Polônia, a Suécia e Ingleterra. O jogo com o ‘English Team’ está marcado para acontecer na segunda-feira, às 13 horas (de Brasília), na Donbass Arena.