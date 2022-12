Benzema na final contra a Argentina? Deschamps desconversa

DOHA – Didier Deschamps estava radiante na entrevista coletiva após a classificação da França para mais uma final da Copa do Mundo, mas uma pergunta deixou o treinador desconcertado. Questionado sobre um possível retorno do atacante Karim Benzema para a final de domingo, 18, diante da Argentina, o comandante respirou fundo e fez mistério. “Eu não vou responder essa pergunta, próxima pergunta, eu peço desculpas”, afirmou, na madrugada desta quinta-feira, 15.

Eleito Bola de Ouro de 2022, Benzema foi dispensado dias antes do início do Mundial, em razão de uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, mas não foi oficialmente cortado e segue inscrito na competição. Segundo informações do diário espanhol Marca, o atacante foi dispensado precipitadamente, já treina sem limitações no Real Madrid e poderia ter voltado nas oitavas de final do Mundial.

A situação lembra a de Romário, que em 1998 foi cortado do Mundial da França por Zagallo com uma lesão muscular e antes mesmo do vice-campeonato do Brasil já havia voltado a jogar pelo Flamengo. Segundo a imprensa europeia, Benzema não tinha o melhor dos ambientes na equipe.

A lenda do Real Madrid cinco anos fora da seleção, entre 2015 e 2020, enrolado em uma denúncia de suborno contra o ex-colega Mathieu Valbuena. Neste período, chegou a zombar do colega Giroud ao ser comparado com o herdeiro de sua camisa 9. “Não se confunde um carro de Fórmula 1 com um de kart. E eu estou sendo gentil com ele. Eu sou o de Fórmula 1”. Sem ele, Mbappé assumiu o protagonismo e Giroud vem dando conta do recado, com quatro gols no Mundial.

Continua após a publicidade

A situação, portanto, não indica que Benzema tenha chance de retornar, até em respeito aos atletas que levaram novamente a França à decisão. Benzema, no entanto, por estar inscrito na Copa, terá direito de solicitar sua medalha.

Na semana passada, após as quartas de final, ele fez sua única postagem no Instagram até o momento sobre a campanha do time. “Vamos lá rapazes, mais dois jogos, quase lá… Estou com vocês, vamos”. Eleito Bola de Ouro pela primeira vez em 2022, Benzema é possivelmente o melhor jogador francês desta geração que, sem ele, chega à segunda final seguida de Copa e pode igualar a Itália de 1938 e o Brasil de 1962 como bicampeã consecutiva.