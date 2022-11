Austrália vence a Tunísia e pode repetir feito histórico após 16 anos

A Austrália se recuperou da derrota por goleada na estreia da Copa do Mundo do Catar. Neste sábado, 26, a seleção da Oceania venceu por 1 a 0 a Tunísia, no estádio Al Janoub, em confronto pela segunda rodada do torneio, e entrou na briga por classificação à segunda fase do Mundial. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Duke, de cabeça, aos 22 minutos do primeiro tempo.

O resultado credencia os australianos a sonhar com a repetição do histórico feito de 2006 – quando passou aos mata-matas. Foi a única vez do país em cinco edições disputadas.

Na ocasião, curiosamente, eles também dividiam grupo com um atual campeão do torneio – o Brasil, vencedor em 2002. O mesmo acontece agora, em chave encabeçada pela França.

Essa também foi a primeira vitória na competição desde 2010. Nas edições de 2014 e de 2018, os australianos perderam cinco jogos e empataram uma vez.

Os times voltam a campo na próxima quarta-feira, 30: a Tunísia encara a França, enquanto a Austrália mede forças com a Dinamarca, ambos às 12h (de Brasília).

Para os australianos, o confronto será decisivo. Logo mais, às 13h (de Brasília), dinamarqueses encaram os franceses. Se forem derrotados, um empate pode ser suficiente para o país passar adiante na rodada final – dependendo do resultado entre França e Tunísia.