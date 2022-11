Austrália supera a Dinamarca e volta às oitavas de final após 16 anos

A Austrália está de volta às oitavas de final de um Mundial após 16 anos. Nesta quarta-feira, 30, a seleção da Oceania venceu a Dinamarca por 1 a 0, no estádio Al Janoub, pela terceira rodada do grupo D da Copa do Mundo do Catar. O gol marcado por Mathew Leckie garantiu os australianos na fase mais decisiva do torneio pela primeira vez desde 2006 – única edição na história em que se classificou.

Até minutos antes do gol marcado pelo atacante do Melbourne City, a Austrália estava eliminada próxima fase. Isso porque a Tunísia havia inaugurado o placar contra a França, no outro jogo da chave, em confronto com horário simultâneo.

O gol salvador garantiu o país como segundo colocado da chave, com seis pontos. O próximo adversário será o líder do grupo C, no próximo sábado, 3 – posto ocupado momentaneamente pela Polônia.

A Austrália chegou à última rodada com grandes chances de se classificar. Dentro de campo, a estratégia do treinador Graham Arnold era travar os habilidosos jogadores dinamarqueses e encontrar espaços com bolas rápidas. O goleiro Mathew Ryan, capitão, foi exigido apenas duas vezes na primeira etapa.

Para o segundo tempo, o nervosismo dinamarquês com a necessidade do resultado e a dificuldade de entrar com perigo na defesa australiana contribuíram para o crescimento australiano.

Após roubada de bola rápida, Riley McGree encontrou Mathew Leckie, que conduziu e finalizou com o pé esquerdo, no canto baixo esquerdo do goleiro Kasper Schmeichel. O placar foi a chave para a Austrália encontrar ainda mais espaços na partida.

O maior mérito australiano foi não possibilitar qualquer investida perigosa da Dinamarca, que, na reta final, apenas empilhou cruzamentos sem sucesso e precisou se contentar com a eliminação, na última colocação do grupo.

Com o apito final, jogadores e comissão da Austrália puderam, enfim, comemorar com alívio e êxtase.