Brasil terá até 6 estreias contra Camarões; Pedro e Everton podem iniciar

DOHA – O técnico Tite confirmou nesta quarta-feira, 30, que utilizará uma formação reserva no último jogo da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, diante de Camarões, na próxima sexta, 2, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. Há, no entanto, três dúvidas: Fred ou Bruno Guimarães como segundo volante, Rodrygo ou Everton Ribeiro no meio, e Gabriel Jesus ou Pedro no ataque.

Com o Brasil classificado e o primeiro lugar encaminhado, além do desfalque certo de Danilo, Neymar e Alex Sandro, lesionados, o técnico Tite decidiu preservar os titulares, já visando as oitavas de final da Copa do Mundo, que acontecem apenas três dias depois. A pedido do treinador, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já adiantou a escalação com as três duvidas.

O Brasil vai a campo, portanto, diante de Camarões com: Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Fred (Bruno Guimarães); Rodrygo (Everton Ribeiro), Antony, Gabriel Jesus (Pedro) e Gabriel Martinelli.

Dos 26 convocados, apenas sete ainda não estrearam: os goleiros Ederson e Weverton, lateral-direito Daniel Alves, o zagueiro Bremer, o volante Fabinho, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro.

Com a escolha, Daniel Alves, de 39 anos, se tornará o atleta mais velho a disputar uma partida pela seleção, superando recorde estabelecido no Catar por Thiago Silva, 38, que será poupado. Fred é o único pendurado com cartão amarelo do time e pode dar lugar a Bruno Guimarães, que entrou bem contra a Suíça.

O Brasil lidera o Grupo G com seis pontos e saldo de três gols positivos, e ainda pode ser superado pela Suíça, que tem três pontos e saldo zero. Desta forma, basta um empate diante de Camarões, que divide a lanterna com sérvios com um ponto, para que a seleção garanta o primeiro lugar.

Caso avance em primeiro, a equipe de Tite terá uma preparação menor para o confronto das oitavas, que acontece 72 horas depois de sua despedida da primeira fase, na segunda-feira, dia 5, às 16h, no estádio 974, cujo gramado foi bastante criticado pelos atletas na partida diante da Suíça.