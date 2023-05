Após seleção brasileira, Tite está na mira do futebol árabe

Quase meio ano após a despedida melancólica do comando da seleção brasileira, eliminada nas quartas de final da Copa do Catar, no fim do ano passado, Tite poderá voltar à beira do gramado. O treinador brasileiro é alvo do Al–Hilal, da Arábia Saudita. O atual técnico da equipe, o argentino Ramón Díaz, deixou o clube depois da derrota na final da Champions League Asiática para os japoneses do Urawa Red Diamonds.

A equipe de Tite já recebeu um primeiro contato do time árabe e analisa a oferta para um possível negócio. A preferência do técnico, após dois ciclos de mundiais com o Brasil, era iniciar uma carreira internacional na Europa. Mas sem ofertas, poderá fazer um caminho “alternativo” e rentável, já que as cifras no futebol do país costumam ser elevadas.

Outro ponto que deve atrair Tite é a construção de uma forte equipe. Atual vice-campeão mundial de clubes, o Al–Hilal, que venceu o Flamengo na semifinal do torneio, se colocou como um dos possíveis destinos de Lionel Messi, de saída do PSG. O objetivo é fazer frente ao rival Al-Nassr, equipe que já conta com Cristiano Ronaldo.

No atual elenco, se destacam alguns conhecidos do futebol brasileiro, como o atacante Michael e o meia colombiano Cuellar, que vestiram a camisa do Flamengo.