Após denúncias, Antony pode voltar a jogar pelo Manchester United

Erik ten Hag, técnico do Manchester United, afirmou que Antony pode ser escalado no jogo contra o Galatassaray, nesta terça, 3, válido pela segunda rodada da Champions League. O atacante, que estava treinando com a seleção brasileira no fim de semana, foi acusado de agressão por uma ex-namorada e outras duas mulheres. Os casos, investigados pelas polícias de Manchester e São Paulo, aconteceram no ano passado.

Na Champions, os Reds, apelido do time britânico, vêm de uma derrota para o Bayern de Munique por 4 a 3 na primeira rodada. “Antony será levado em consideração [para o jogo contra o Galatassaray]”, disse Ten Hag em entrevista nesta segunda, no centro de treinamento, em Carrington. “Ontem (domingo), foi a primeira vez que ele treinou com a equipe. Temos um treino final e depois tomaremos uma decisão.”

Antony foi acusado de agressão e ameaças pela ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, em diversas ocasiões entre 2022 e este ano. Essa denúncia o tirou da seleção brasileira, que enfrenta na sexta, 6, a Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2024. Além disso, a bancária Ingrid Lana, de 33 anos, e a bancária Rayssa de Freitas acusam o atacante de assédio, a primeira, na Inglaterra, e a segunda, em São Paulo.

Em nota, o Manchester United declarou que, desde a divulgação das alegações, em junho, Antony tem cooperado com as investigações policiais no Brasil e no Reino Unido: “Como empregador de Antony, o Manchester United decidiu que ele retomará o treinamento em Carrington e estará disponível para seleção, enquanto as investigações policiais prosseguem”.

