Mais um craque a nos cobrir de vergonha no exterior

11/09/2023

O brasileiro Antony, jogador do Manchester United, foi afastado do clube inglês. O motivo é o mesmo que o levou a ser cortado da seleção há uma semana: três mulheres o acusaram de agressão física.

Robinho foi condenado por estupro na Itália.

Daniel Alves foi preso por estupro na Espanha.

Cuca, se pisar na Suíça, será preso por estupro.

Neymar aceitou jogar no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Vai ser garoto propaganda do regime mais misógino do planeta, governado com mão de ferro pelo ditador-assassino-esquartejador Mohammad bin Salman (o mesmo que deu as joias para Bolsonaro).

Continua após a publicidade

Houve um tempo em que nossos craques no exterior enchiam os brasileiros de orgulho. Esse tempo passou. Sua especialidade agora é nos cobrir de vergonha.

Nossos jogadores parecem ter entrado em uma espécie de túnel do tempo e ido diretamente para o tempo das cavernas.

É hora de acordarem e voltarem para o século XXI.

Publicidade

Siga