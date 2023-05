Após anulação de cartão vermelho, Vinicius Júnior ainda não volta a campo

Mesmo com a anulação do cartão vermelho recebido na partida contra o Valencia, no último domingo, 21, quando foi vítima de insultos racistas da torcida rival, o atacante Vinicius Júnior não voltará a campo nesta quarta-feira, 24, quando o Real Madrid enfrenta o Rayo Vallecano, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com dores no joelho esquerdo, o jogador brasileiro não foi convocado para a partida. Mas deve estar no estádio Santiago Bernabéu para acompanhar o duelo entre os dois times da capital. Ele já não havia treinado com seus companheiros de equipe na véspera do jogo.

A participação do camisa 20 no confronto de hoje era muito esperada pela torcida merengue, após o triste episódio no Mestalla, casa do Valencia. Mesmo assim, caso esteja no estádio, Vini Jr. deverá receber apoio dos torcedores.

O novo capítulo de racismo fez o jogador colocar em xeque sua continuidade no Real. Nas redes sociais, escreveu: “(a Espanha é ) Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas”.

No entanto, para o técnico Carlos Ancellotti, será difícil o atacante deixar o clube, onde está desde 2018. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o comandante afirmou que Vini Jr. quer ser protagonista no clube mais vencedor da história.

“Vinicius ama futebol, ama o Real Madrid. Creio que o seu pensamento não seja sobre isso (saída), porque o amor pelo Real é muito grande. Então, quer fazer sua carreira e ter seu protagonismo nesta equipe”, disse Ancellotti.

Segundo o jornal espanhol Marca, o staff do brasileiro já teria tranquilizado os dirigentes do Real, confirmando a sua permanência. Vinicius Júnior tem contrato com o clube até 2027.